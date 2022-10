Jesús Martínez: "El jugador que no dé todo por el Oviedo tiene las puertas abiertas para marcharse"

Jesús Martínez, propietario del Grupo Pachuca y dueño del Oviedo, está muy afectado por la grave situación que atraviesa el equipo y tiene en mente cambios importantes para salir de la crisis. En esta entrevista exclusiva en LA NUEVA ESPAÑA el directivo mexicano pide perdón a la afición y también aprovecha para lanzar varios mensajes importantes.

-¿Cómo está?

-La verdad, me siento con mucha impotencia y profunda tristeza. La afición del Oviedo no se merece lo que está pasando, sino todos mis respetos y todo el profesionalismo de todos los que estamos en la estructura.

-¿Quién es el principal responsable?

-El principal responsable soy yo. Y luego van todos los que están conmigo de forma sucesiva. Martín (Peláez, presidente), el director deportivo, el entrenador y los jugadores, que son los que están dentro del campo. Llevo en el fútbol 27 años y no me acostumbro a situaciones así, por eso quiero pedirle disculpas a nuestra afición. Repito, no se lo merece. Y nuestras familias tampoco.

-¿Qué va a hacer para solucionarlo?

-Voy a tomar decisiones drásticas, porque tenemos que levantar esto por el bien de la institución. Lo más importante es el escudo y su afición, que es la que nos apoya y nos da cariño. Ninguno de los que estamos al frente del equipo estamos a la altura. He estado en contacto con el presidente y con Agustín Lleida. Estamos trabajando y entre el lunes y el martes vamos a tomar las medidas necesarias por el bien del Oviedo.

-¿Cuáles van a ser?

-Las verán el lunes y el martes. Estamos cerrando algunas situaciones que tenemos que evaluar. Nadie va a ser insustituible: ningún jugador, técnico o director deportivo. Vamos a seguir trabajando y aportando. Por nuestra parte hemos aportado capital, pero se ve que no ha alcanzado. Tomaré decisiones junto con nuestro presidente por el bien del Oviedo. Yo estoy avergonzado y apenado pero los jugadores también tienen que dar la cara, porque son profesionales.

-¿Pero tiene claras cuál serán esas decisiones?

-Lo estamos evaluando, pero no me va a temblar la mano, y tampoco al presidente. No se puede quitar a todo el mundo, porque hay gente buena y que tratan de hacer bien las cosas. Yo estoy dando la cara con ustedes porque el principal responsable se llama Jesús Martínez. Y repito que no me va a temblar la mano, llámase como se llame.

-¿Cree que serán de efecto inmediato?

-Sí, lo creemos, estamos evaluando detalles y esta madrugada no dormiremos. Las decisiones van a impactar porque tenemos que sacar esto adelante.

-¿Ha hablado con la plantilla?

No, no he hablado, lo haré entre hoy y mañana.

-¿Qué les va a decir?

-Que sean profesionales y que saquen la cara por esta gran institución que es el Real Oviedo. Yo sigo con la misma energía para seguir trabajando. No esperaba este inicio, pero son retos que te pone la vida. Tenemos que ser fuertes.

-¿Qué cree que ha fallado concretamente en este inicio de Liga?

-Hemos fallado todos y no quiero poner excusas. Nuestra aportación ha sido insuficiente, porque no ha dado resultados, pero hemos tratado de apoyar en todo al director deportivo y al entrenador. También hemos tenido muchos lesionados. Todos somos responsables porque los resultados son malos. Nadie quiere perder, yo soy un ganador, pero las formas son muy importantes. El que no de la cara, se va a ir.

-¿Qué le dice a la afición?

-Que intente confiar y que tenga coraje. Vamos a traer los mejores elementos y en diciembre, el jugador que no ame al Oviedo y lo de todo va a tener las puertas abiertas. Esto es un proyecto a mediano largo plazo y van a estar los que quieran estar. Estamos invirtiendo en muchas cosas.

-¿Todo lo que no sea lo deportivo pasa a un segundo plano?

-Ahora tenemos que enfocarnos en lo deportivo, que es el corazón del proyecto y lo que quita el sueño a la afición, que quiere ver a un buen equipo que se entregue con todo.

-¿Bolo ya no es el entrenador? ¿Tiene claro su sustituto?

-Lo hablaremos todo, porque respetamos a los profesionales. Estamos evaluando todo. Habrá cambios drásticos porque así tiene que ser. Queda mucho y tenemos que levantarnos. Todos los que estamos en el club, desde el que barre hasta el cuerpo técnico, tienen que dar todo. Y el que no funcione se irá fuera.