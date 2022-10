El Oviedo despide a Bolo y a Tito Blanco

Las “decisiones drásticas” de las que hablaba Jesús Martínez en LA NUEVA ESPAÑA ya tienen traducción práctica: el club le ha comunicado a Jon Pérez Bolo y a Tito Blanco que dejan de ser entrenador y director deportivo del Oviedo de forma inmediata. La mala racha de resultados y una planificación, según el club, defectuosa han dado como resultado la salida del técnico y del máximo responsable deportivo. La comunicación ha tenido lugar esta mañana en Alicante, donde el equipo tomará vuelo para regresar a Asturias. Será oficial a lo largo de la tarde.

La decisión ha sido tomada desde México por Jesús Martínez, dueño de Pachuca. El máximo accionista dio ayer la cara en LA NUEVA ESPAÑA al término del partido anunciando “cambios drásticos” y pidiendo perdón a los seguidores carbayones por la deriva del equipo. “La afición no se merece esto y les pido una disculpa de corazón. Todos somos responsables y yo soy el principal y voy a dar la cara porque lo más importante es nuestra gente, que son los que nos apoyan”, explicó Martínez, que añadió: “Voy a tomar decisiones drásticas, tenemos que levantar esto por el bien de la institución y lo más importante es el escudo. Estoy en contacto con el presidente y trabajaremos día y noche para tomar decisiones que mejoren al equipo. El Oviedo es nuestra prioridad. No me va a temblar el pulso”.

Bolo se jugaba el puesto en el Belmonte y tras el mal resultado la decisión estaba tomada. Pero el club quería comunicárselo a él directamente antes de anunciar nada. La salida del técnico también se lleva por delante a Tito, un director deportivo que había llegado en la época de Carso y con el que Pachuca nunca ha llegado a congeniar.

En la entidad entienden que no solo el entrenador es responsable de la crisis, que también hay defectos en la planificación de la plantilla. La llegada de Agustín Lleida hace algunas semanas como director general colocaba a Tito en una situación complicada. Ahora, su salida está decidida y será la gente de Pachuca la que tome las riendas en lo deportivo.

En el club ya se estudian las alternativas para el puesto en el banquillo, que se estrenará el lunes 24, en el choque ante el Málaga en el Carlos Tartiere, así que tendrá tiempo para preparar el debut.

Bolo, con sus jugadores

A pesar de los malos resultados de las últimas semanas, Bolo no quiso cargar las tintas contra sus futbolistas al término del choque ante el Albacete. "No estoy decepcionado con ningún jugador, pase lo que pase saben que aquí tienen un amigo. Mientras esté aquí pelearé con ellos a muerte, sigo confiando en sacar esto. Nunca pondré una excusa. Hay que mirar hacia adelante. No sé otra forma de ver la vida”, explicó en la sala de prensa del Belmonte, horas antes de conocer que no seguiría como entrenador del Oviedo.