Los movimientos en el Oviedo tras el golpe de timón de Pachuca: Cervera es candidato y se busca director deportivo

El encuentro, improvisado, tuvo lugar en Alicante, localidad en la que el Oviedo hizo noche tras el enésimo tropiezo liguero, el que suponía ampliar la racha de partidos sin ganar a 8 y que metía de lleno al equipo en la zona de descenso. Y Alicante también supone un punto de inflexión en el campeonato, el lugar en el que Pachuca, máximo accionista de la entidad, dijo basta. Fue Martín Peláez, presidente del Oviedo, el que cara a cara les comunicó a Jon Pérez Bolo y Tito Blanco que dejaban de ser, respectivamente, entrenador y director deportivo del conjunto carbayón. El club ya busca un candidato para el banquillo y negocia con Álvaro Cervera, ex técnico del Cádiz y actualmente sin equipo, como uno de los que más gustan en la entidad carbayona. Pachuca tomará la decisión y maneja una lista en la que en estos momentos sobresale la figura del citado técnico, que tiene un alto caché. Al menos hay otros dos candidatos. Paralelamente, el Oviedo también busca un director deportivo que sustituya a Tito.

El cambio "drástico" que Jesús Martínez había anunciado se tradujo en la mañana de ayer en la destitución de las dos patas principales sobre la que se asentaba el proyecto deportivo. El despido de ambos, adelantado por LA NUEVA ESPAÑA, responde a la depuración de responsabilidades y al intento por hacer reaccionar al equipo de una forma inmediata.

La derrota en Albacete había dejado a Bolo en una situación insostenible, agotado su crédito por los pésimos resultados que habían sumergido al equipo en las profundidades de la tabla. El equipo volvió a naufragar en el Belmonte y con el 1-0 se daba luz verde en el club al despido del entrenador como máximo responsable.

Una llamada de Jesús Martínez, atento desde México a cada paso que da el club azul, a Martín Peláez cerca de la medianoche del sábado sirvió para perfilar el plan. Se decidió, de paso, que la etapa de Tito Blanco también había concluido. Entendía el dueño que el director deportivo había ido quedando en un segundo plano con la llegada de Agustín Lleida, director general, y con la política intervencionista de los dirigentes de Pachuca. La ocasión era propicia para incluir a Tito en el pack con Bolo.

Ahora, superada la etapa de Tito y Bolo en el Oviedo, que apenas se ha extendido 11 jornadas, se abre un nuevo periodo en el club que tiene como objetivo inmediato salir de la zona de descenso. De momento, serán Jaime Álvarez, entrenador del Vetusta, y Paco Fernández, del División de Honor, los que asuman el mando mañana –cuando el equipo regrese a los entrenamientos–, siempre que no se cierre la llegada del sustituto de Bolo.

El Oviedo se tomará los próximos días para dar con el candidato ideal, una persona que aglutine dos fortalezas: que sea capaz de sacar al equipo de la situación de apuro, esa es la prioridad, y que encaje en la filosofía de Pachuca. El equipo no empezará a entrenar esta semana hasta mañana –juega el lunes de la semana que viene ante el Málaga– lo que concede al club más margen en la búsqueda del candidato. Además, el señalar a Jaime y Paco como provisionales resta más urgencias.

El club maneja desde hace algunos días una lista de candidatos para el supuesto, como se ha dado, de tener que sustituir a Bolo. Uno de los que más gusta es Álvaro Cervera, exentrenador del Cádiz, con el que ya ha habido los primeros contactos. Las primeras conversaciones se iniciaron el pasado jueves. Cervera no es el perfil cien por cien Pachuca, pero se valora de él su experiencia y conocimiento de la categoría. Cumple con el rol de entrenador salvavidas que se necesita en un momento como el actual, de apuro clasificatorio. Cervera, por su parte, vería bien comprometerse con el Oviedo en el caso de que se le ofrezca un proyecto a largo plazo y que además implique fichar a buenos futbolistas. Las dos partes negocian en estos momentos y existen diferencias económicas. El técnico ascendió al Cádiz de Segunda B a Primera en pocos años y allí estuvo un total de siete temporadas. Antes, entre otros, había estado en Tenerife. Cervera fue cesado del club gaditano el curso pasado tras veinte partidos y busca un equipo para continuar con su carrera como entrenador. El cántabro no es el único currículum que se valora en el Oviedo. Lo que sí parece es que el nuevo entrenador reunirá un requisito básico: conocer la categoría. Sobre la mesa de Pachuca llegó la propuesta de algún técnico mexicano interesante, pero una opción de esta naturaleza no se contempla ahora en el Oviedo ahora al entender que no es el momento más adecuado para una operación que entraña más riesgos.

En cuanto a la dirección deportiva, el Oviedo también busca un sustituto para Tito Blanco. En la entidad gustan varios perfiles. Uno de ellos, sorprendentemente, es el de Rubén Reyes, actualmente en el Getafe y que salió del Oviedo el curso pasado rumbo a Primera División. En el club carbayón guardan un gran recuerdo de la etapa del asturiano y varios miembros de la entidad azul verían con buenos ojos su vuelta al Oviedo, que maneja más alternativas.