Álvaro Cervera será el encargado de sacar al Oviedo de la situación de crisis en la que se encuentra, tras el despido de Bolo (además de Tito Blanco) en un cambio de rumbo drástico que ordenó Pachuca en busca de la reacción. El "Gafa", como es conocido en Cádiz, tendrá la misión de imponer su estilo a un equipo con falta de confianza y de juego. Intentará Cervera en Oviedo que el método que conquistó Cádiz también lo haga en el Tartiere, con un fútbol muy definido que defiende a capa y espada.

En esta intervención ante los medios tras un triunfo del Cádiz ante el Barcelona (2-1) con solo el 18% de posesión, el técnico dio las claves de cómo entiende él el fútbol y el juego de posesión. "El Barça necesita el balón para ganar, nosotros no. La posesión en muchas ocasiones nos trae problemas. ¿Estoy en contra de la posesión? No. Lo que estoy en contra es de los equipos que imponen la posesión incluso sabiendo que no la pueden llevar a cabo", expuso el técnico en diciembre de 2020 cuando dirigía a los cadistas.

Cervera se pondrá a partir de las 5 a los mandos del Oviedo con la primera sesión de entrenamientos en El Requexón.