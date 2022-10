El «Gafa», pizarra y personalidad: así es el nuevo entrenador del Oviedo

El Oviedo de Hierro se acababa de imponer 0-2 en el Carranza cuando Álvaro Cervera, técnico cadista, entró en la sala de prensa para mostrar sus opiniones. «Esto es lo que queríais, ¿no? Es de los partidos que más balones hemos sacado desde atrás y mirad…«, les espetó a los periodistas como primera aproximación del partido. Aquel Cádiz acaba de ascender a Segunda y allí estaría tres temporadas más hasta el ascenso a Primera de 2020. La anécdota del Carranza pone de manifiesto dos características del que será el nuevo entrenador del Oviedo: personalidad y un sistema de juego muy particular, en el que no le importa regalar el balón al contrario para lograr el fin el último, la victoria.

Las gafas vanguardistas de Jon Pérez Bolo dan paso al «Gafa», apodo cariñoso con el que los gaditanos acogieron a Cervera como uno más. Allí, en Cádiz, es donde llegó a los altares. Le costó llegar. Dejó atrás una carrera forjada en todas las categorías (dirigió a chavales, en Preferente, en Tercera, Segunda B, una breve incursión con el Racing en Primera…), para convertirse en la Tacita de Plata en una institución a la altura de los Carnavales.

Asumió el cargo en el Cádiz en Segunda B. Lo subió en cuatro partidos más el play-off. Se hizo fuerte en Segunda, un equipo granítico, un incordio para los rivales, hasta que en la 2019/20 alcanzó las estrellas. Mantuvo su estilo, eso es algo irrebatible en su credo, entre los grandes. Se convirtió con el equipo revelación con la posesión más pequeña de la categoría, el 34%.

A Cervera siempre se le ha asociado con un fútbol especulativo, de dejarle el mando al rival y esperar a que surjan los espacios. A él nunca pareció importarle. Cuando en diciembre de 2020 le ganó al Barça en el Carranza con el 18% de la posesión, expuso claro las razones de su apuesta: «El Barça necesita el balón para ganar, nosotros no. ¿Estoy en contra de la posesión? No. Lo que estoy en contra es de los equipos que imponen la posesión cuando saben que no la pueden llevar a cabo». El 4-4-2 con todos sus hombres juntos, agrupados por detrás de la línea medular, es su marca de agua. A partir de ahí, robar y salir al esprint.

Claro en cada explicación, también con sus futbolistas, uno de los factores que ha convencido de la idoneidad de su contratación es la forma de llevar el grupo.. Cervera, previsiblemente, se llevará el protagonismo y eso, en un momento de flaqueza como el actual, es un buen punto de partida en la recuperación anímica de los futbolistas.