Un paso adelante del vestuario: la radiografía de caseta del Oviedo

Pachuca alzó la voz y, de un plumazo, derribó dos escudos. Caídos Tito y Bolo, el foco se sitúa directamente sobre una plantilla con una alta cuota de responsabilidad en el pobre trayecto del Oviedo por la Liga. "Es la hora de los futbolistas", subrayan desde el club. El vestuario espera la llegada de Álvaro Cervera, un nuevo líder en el banquillo, pero es consciente de que necesita dar un paso adelante si no quiere que la temporada siga avanzando por un camino espinoso.

Los futbolistas se mantuvieron fieles a Bolo hasta el último minuto. Incluso en las entrañas del Carlos Belmonte, cerrada la octava jornada sin ganar, había voces que defendían al técnico apenas unas horas antes de ser destituido. "Está haciendo todo lo posible por sacar esto adelante. Pero no le sale. No sabemos por qué, pero no sale", relataba en privado uno de los futbolistas.

Bolo afiló la crítica contra sus pupilos en los dos últimos partidos, pero los juicios siempre se dirigieron a lo futbolístico, no iban más allá. Cuando en su última rueda de prensa se le preguntó si estaba decepcionado con los futbolistas, el técnico rechazó ir por ese camino y pronunció una frase que sirve para resumir sus métodos de gestión del vestuario: "Saben que tienen un amigo".

Pero a Bolo le daba la impresión de que su mensaje no había terminado de calar en el vestuario. Que no gozaba de la credibilidad absoluta que sí había tenido por ejemplo en Ponferrada, donde era el líder total del proyecto. Un rol que se había ganado a base de estupendos resultados. Por la cabeza del técnico pasaba la idea de que el vestuario había dejado de creer en él. Nadie se reveló, es un grupo obediente, y la buena sintonía entre técnico y jugadores nunca se deterioró. Pero la forma de jugar de Bolo, así lo entendía el cuerpo técnico, exigía algo más.

"Hay muy buen grupo, un vestuario muy sano, sin egos ni malos rollos. Pero quizás faltan líderes", comentan desde el club. La salida de Mossa y Christian Fernández el pasado verano dejó la caseta huérfana de gente que tirara del grupo. Hay veteranía, futbolistas que predican con el ejemplo, gente que se entrega en los entrenamientos… Pero se echa en falta otro tipo de liderazgo.

Bolo se trajo a Enrich porque, además de sus condiciones en el campo, valora su labor en la caseta. Su forma de hacer grupo, de integrar a los jóvenes. Bolo, que ha pregonado desde su llegada la visión más optimista del fútbol, y de la vida, echó en falta que desde dentro se afrontaran los problemas desde una perspectiva más positiva. Lamentaba que los problemas acabaran por engullirles en vez de espolearles.

Cervera aterriza con nuevos métodos y con un estilo diferente al que pregonaba Bolo, también en cuanto a gestión del vestuario. El vasco era uno más, se sentía parte del grupo, el nuevo entrenador lidera de otra forma, es el jefe, siempre deja claro su posición, su jerarquía, Una idea, la de acaparar los focos, que parece que puede encajar en una situación como la actual, con el equipo paseando por el abismo y las piernas temblando, especialmente ante el Carlos Tartiere.

La personalidad de Cervera puede ayudar en la búsqueda de la solución, pero el vestuario necesita mostrar su madurez para que el panorama mejore. El nuevo técnico promete trabajo táctico, personalidad y un equipo más acabado, una versión pragmática en todo caso. Pero el éxito o fracaso de una temporada que nació con ilusión y que ha ido mutando en preocupación dependerá en última instancia en la pericia de unos futbolistas de los que se esperaba mucho más.