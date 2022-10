Cervera, su idea para el Oviedo y lo que no se vio de la presentación: "Lo primero es que el equipo sepa lo que tiene que hacer en el campo"

"Me despidieron hace un año. Al principio lo pasas mal, pero el tiempo pasa y agradeces estar más tranquilo. Luego, te empieza a picar entrenar. No ves los partidos como espectador, sino analizando. Sufría viendo el fútbol". Álvaro Cervera relató en la sala de prensa del Carlos Tartiere cómo es la vida apagada de un técnico en el paro. Él, que lo ha sido todo en Cádiz, ha pasado los últimos meses en casa, inquieto, esperando por si llegaba la llamada. Hasta que esta llegó. "Siempre pensaba que el Oviedo es uno de esos equipos que podía venirme bien", apuntó. Ganas de trabajar y un destino apetecible: la suma de factores ha dado como resultado el fichaje de Álvaro Cervera por el conjunto azul.

El cántabro es ahora el nuevo jefe del banquillo y llega, sobre todo, con las ideas claras desde el primer día. "Ahora mismo, el Oviedo es un equipo que está tristón, esperando que le pase algo bueno. Todos esperamos eso. Yo hago ese diagnóstico: necesita que el viento vaya a favor", explica, antes de añadir: "Es un equipo que yo haría muy parecido. Quizá algunos retoques, pero tendría muchas cosas de un equipo mío".

El nuevo responsable del banquillo estuvo acompañado en el estrado por Martín Peláez, presidente, y Agustín Lleida, director general. A la sala de prensa, también acudió el consejo al completo (Menéndez Vallina, Paredes y Corral), además de César Martín, Miguel Sanz, Dani Bautista y el cuerpo técnico al completo.

Cervera, que reveló qué le había dicho a la plantilla en su primer encuentro ("les dije que con esa plantilla estaremos donde tenemos que estar"), comentó qué es lo primero que quiere de los suyos: "Ganar, eso lo primero. Me gustaría que se viese algo que les sirviese a mis jugadores para estar cómodos en el campo. Sobre todo, un equipo que sepa lo que tiene que hacer en el campo". Al técnico le toca recuperar al grupo en lo futbolístico, pero también en lo anímico. ¿La receta? "Hay que intentar que los jugadores no piensen tanto, solo en cosas sencillas y que no le den vueltas. Hablar mucho les puede saturar. Hay que hablar poco, pero muy concreto, esa es mi filosofía", defendió.

Con la misión inmediata de sacar al equipo del atolladero, se le pregunta al técnico si en una situación tan urgente debe ser el entrenador el que se adapte a los jugadores o estos los que se amolden a él. Cervera reflexiona: "Si yo traigo una idea, la expongo y veo que los jugadores creen, vamos por el buen camino. No voy a tratar de exponer nada que ellos no puedan hacer. Y ellos no me van a pedir nada que sepan que no les puedo dar. Me conocen. Si uno de los dos está lejos del otro hay problemas deportivos". Y cerró: " El objetivo es salir de abajo. Luego, según cómo y cuándo salgamos ya veremos".