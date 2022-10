Cervera prueba sus primeros onces y derrocha intensidad: "Para beber os doy solo cinco minutos"

El Oviedo se entrenó esta mañana en El Requexón en la que fue la tercera sesión dirigida por Álvaro Cervera, técnico azul tras el despido de Jon Pérez Bolo. La novedad del entrenamiento fue que Cervera pudo contar con Miguelón, Costas y Dani Calvo, lesionados en las últimas semanas, que tocaron balón y trabajaron a pleno rendimiento en una mañana soleada en la ciudad deportiva. Calvo y Miguelón, no obstante, se perdieron el último partidillo. Está por ver si llegan a tiempo para el partido ante el Málaga. Martín Peláez, presidente del Oviedo, no se perdió detalle de la sesión. Koba, Borja Sánchez y Sangalli son baja y no se entrenaron.

El Oviedo juega el lunes a las 21.00 horas ante el Málaga en el Tartiere, lo que será el debut de Cervera y hoy, tras una primera toma de contacto y alguna pincelada, el técnico azul ensayó su posible once y además elevó varios grados la intensidad de los entrenamientos. A simple vista, el ritmo es superior a los entrenamientos de Jon Pérez Bolo. Cervera, muy activo, no paró de pedir intensidad a sus jugadores en las casi dos horas que duró el entrenamiento. Los jugadores acabaron muy cansados. Hubo una frase que puede definir el estilo Cervera: "¡Para beber os dejo cinco minutos, no más!". El técnico azul planeó varios ejercicios tras el calentamiento, con partidos con porterías pequeñas y equipos con diez jugadores. En uno de ellos formaba el siguiente once: Miguelón, Luengo, Calvo, Aceves; Viti Jimmy, Luismi, Bretones y Sergi Enrich. En el otro estaban Lucas, Costas, Tarín, Pomares; Marcelo, Rama, Mier, Obeng y Bastón. El atacante africano se ubicó de extremo derecho, aunque partía de la banda hacia el centro. Montoro era el comodín en los ejercicios, intercambiándose a veces con Hugo Rama. "O voy o me quedo, pero no se puede dudar", decía Cervera, explicando la presión a sus pupilos. Ese ejercicio duró unos 25 minutos. Después el técnico realizó otro que define bien su estilo: defensa de los centros y contrataque. Con una defensa inicial formada por Costas, Luengo, Pomares y Tarín, bajo el ataque de delanteros y medios, el ejercicio consistía en despejar un centro y acto seguido prepararse para defender un contragolpe que siempre concluía en otro centro. Cervera estuvo muy encima de sus jugadores, pidiendo buenos golpeos en los envíos. Felicitó a Javi Mier por un gol tras una llegada al segundo palo, al igual que Obeng. También hizo varias advertencias. "Chavales, un pase al pie y que no vaya por delante no vale para nada, para nada". El entrenamiento concluyó con otro partidillo a dimensiones reducidas. Los equipos eran los siguientes: Lucas, Luengo, Costas, Bretones; Jimmy, Luismi, Marcelo, Rama (comodín) y Bastón y el otro Viti, Tarín, Pomares, Aceves, Montoro, Mier, Obeng y Enrich. El lateral izquierdo Pomares probó varias veces de central. El Oviedo tiene varias bajas en la defensa para recibir al Málaga. Tarín está sancionado, Calvo y Costas salen de lesión y Luengo, a priori, es el único defensa central disponible.