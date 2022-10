Martín Peláez, presidente del Oviedo, valoró ayer en la presentación de Cervera la búsqueda del director deportivo y, preguntado sobre la vuelta de Rubén Reyes, dijo que "Valoramos las mejores opciones y en el momento que tengamos una respuesta lo haremos saber. Si hoy no lo decimos es porque no lo tenemos". Peláez, que tuvo buenas palabras hacia Bolo y Tito, también valoró el despido del ya exdirector deportivo: "El mercado es bueno y tenemos una plantilla competitiva. El Grupo quiere tomar otra dinámica y no tenemos nada que reprocharle a Tito". Por último, dijo que "la ventana de diciembre siempre es una oportunidad. Igual podemos pulir algunas posiciones".