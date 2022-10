El Oviedo espera a Reyes

Ninguna de las dos partes se quiere precipitar. Nadie quiere ir un paso más allá, pero las posturas se acercan poco a poco en una negociación relámpago activada hace solo cuatro días tras la derrota en Albacete que supuso el despido de Bolo y de Tito, entrenador y director deportivo. El Oviedo espera cerrar la vuelta de Rubén Reyes a la dirección deportiva en las próximas horas para dar carpetazo a la crisis en los despachos.

En las mejores previsiones podría haber hoy mismo fumata blanca. En las oficinas del equipo azul se respira tranquilidad con una operación que se lleva, como antaño, con el máximo sigilo debido a que hay otro club de por medio, el Getafe, al que por ahora se debe Reyes tras salir del Oviedo hace cinco meses. El conjunto azulón asegura que no le pondría impedimentos para irse. El club azul admite entre bambalinas que el asturiano es su hombre, el deseado, como lo era Cervera para el banquillo.

Por si este fallase, en el Oviedo se asegura que la entidad maneja algún otro candidato, que no obstante no generan en ningún caso el consenso de Reyes, al que el club azul quiere atar con un contrato de larga duración. El caso es similar al de Cervera. El club centró todos los esfuerzos en su contratación y no se contemplaba otro técnico que no fuese el cántabro. Pese a ello, por si la operación no se concretaba, había más nombres en la lista. Las operaciones en Oviedo las están llevando Martín Peláez, presidente del Oviedo, y Agustín Lleida, el director general. Este último ha dado un paso al frente en la gestión deportiva y, mientras llega un nuevo responsable, es el director deportivo al uso.

Es uno de los miembros del club que ha hablado con el todavía director deportivo del Getafe. Jesús Martínez, máximo accionista, está pendiente de los movimientos desde México. El azteca maneja buenos informes de Reyes, avalados por el actual consejo de administración. Pachuca espera cerrar la contratación del director deportivo para así poder empezar una planificación deportiva a largo plazo. Lo que le ha pedido el Oviedo a Reyes es que culmine el trabajo iniciado hace un año y cinco meses. La ventaja es que el gijonés no necesitaría periodo de adaptación, ya que conoce a la perfección el funcionamiento del club y a todos los miembros de la secretaría técnica salvo a Bernardo Entrialgo, que llegó de la mano de Pachuca tras la compra del club al Grupo Carso.