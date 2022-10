El último servicio de Tito: el Oviedo culmina la renovación de Bretones

En una temporada de nubarrones, una buena noticia: la renovación de Abel Bretones. El futbolista del filial es uno más con los mayores desde el primer día de pretemporada. Por eso, el club le ha atado en corto, para que no se escape un talento que ha llamado la atención de algunos equipos en Segunda División. El Oviedo ya ha renovado al jugador por tres temporadas, hasta 2025, más otra opcional en el caso de jugar un número determinado de partidos. Su contrato expiraba el 30 de junio de 2023 y puede decirse que la ampliación es el último servicio de Tito Blanco, ya exdirector deportivo. El valenciano dejó perfilada la operación y comandó las negociaciones, que ahora culminó Agustín Lleida, director general y encargado de las decisiones deportivas mientras llega otro responsable que sustituya a Tito.

Para el Oviedo atar al zurdo era una de las prioridades en estos momentos. Temía el club que sus buenas actuaciones pudiesen despertar el interés de otros equipos, aunque en el anterior contrato de Bretones figuraba una cláusula que da tranquilidad en la entidad carbayona: si el extremo disputa al menos 45 minutos en 10 partidos con el Oviedo, quedaría automáticamente renovado y con dorsal del primer equipo. Hasta ahora, el asturiano había cumplido esa condición en cuatro partidos y no parece difícil, viendo su evolución, que pudiera llegar a la decena de choques a lo largo de la temporada. A pesar de ello, la intención fue desde el principio acelerar los tiempos y que Bretones quede ligado al Oviedo con una vinculación a largo plazo, tal y como se ha hecho con otros valores surgidos del Vetusta en las últimas temporadas. Llegar a un acuerdo fue fácil.

Abel Bretones es la gran sorpresa esta temporada con el Oviedo. El zurdo aterrizó el pasado mercado de invierno en El Requexón para reforzar la banda izquierda del Vetusta tras quemar etapas en el Langreo, conjunto con el que participó en Segunda B y en Segunda RFEF. Ayudó al filial en su ascenso en ocho partidos de la segunda vuelta.

El punto de inflexión que le empujó al primer plano sucedió este verano. Bolo inició sus entrenamientos como entrenador del Oviedo y no contaba con hombres de banda para la izquierda. Borja Sánchez aún no había renovado y el acuerdo con Marcelo Flores llegaría semanas más tarde. Con Jirka no se contaba. En el lateral solo figuraba Pomares, tras las salidas de Mossa y Cornud. Así que el club decidió reclutar a Bretones con los mayores para darle alternativas al técnico hasta que se completara la plantilla.

Pero el guion cambio cuando a Bolo le sedujo el juego del asturiano. Bretones se comportaba con desparpajo y con unas condiciones muy del agrado del ya ex entrenador: encara a los rivales, los mide a la carrera y pone centros. Encajó perfectamente en la filosofía que Bolo quería imponer. Jugaba a su favor, además, esa polivalencia que le hace cumplir en el rol de lateral. Con Cervera, a priori, encaja su perfil.

En los partidos de pretemporada siguió dejando detalles, como en el duelo ante el Avilés, cuando dos asistencias suyas sirvieron para que el Oviedo ganara (1-2) y para que Bastón y Sangalli anotaran los dos primeros goles de los azules en la pretemporada. Las buenas sensaciones dejadas se tradujeron en entrar de pleno en los planes de Bolo una vez empezada la competición. Fue titular ante el Leganés y el Racing, jornadas 2ª y 3ª. En Lugo, en la 7ª, disputó los 90 minutos. También actuó de inicio ante el Zaragoza en La Romareda.