El entrenador del Oviedo, Álvaro Cervera, valoró esta mañana la actualidad azul antes del partido del lunes ante el Málaga, el que será el debut del cántabro como técnico carbayón. El técnico dijo además que tendrá que hacer frente a un contratiempo de última hora, ya que Pomares sufrió un contratiempo físico y podría perderse el partido. Costas, por otra parte, sí que estará listo para el partido.

¿Llegan a tiempo los jugadores que están entre algodones?

"Hay alguno que sí y otros que no. Costas creo que va a estar, lleva entrenando desde el jueves y se encuentra bien. El resto, para mí, no están para competir. Koba no está, Sangalli tampoco, Calvo no está y Miguel tampoco. Pomares ha tenido un problema que creo que nos va a impedir contar con él. Los demás están bien".

"Hay un problema de lesiones y eso en un equipo es normal. Tenemos cuatro centrales, uno lesionado y otro sancionado. Las lesiones es algo que vienen. Le pasa a mucha gente y nos ha tocado a nosotros en la misma posición. No es algo habitual y empieza a ser un problema".

¿Tiene claro su equipo?

"Tienes el equipo titular en mente, pero cada dos horas tengo uno distinto. Siempre estoy en como puede ser el equipo y cómo es el rival. A mis jugadores los conozco desde la lejanía, pero no tengo conocimiento total. El sistema lo sé, los hombres no tanto".

"Hablar del equipo anterior es una falta de respeto para el entrenador que estaba antes. Busco una identidad y saber siempre a lo que jugamos, que mis jugadores crean en ello y que nos dé resultado. Si no da resultado, no lo da, y el fútbol te lleva a donde te tiene que llevar. Lo que no podemos hacer es estar cambiando cada cuarto de hora, hay que tener una idea y creer en ella. Y si no sale al principio ya saldrá, no puedo estar cambiando cada domingo de forma de jugar porque pierdes credibilidad".

El estado anímico del equipo

"Se ha recuperado algo. Ellos están tristes, pero todo va avanzando y se le ve mejor. Y si ganamos algún partido pronto, muchísimo mejor. En lo futbolístico, pero también en lo anímico".

Su idea de juego y el sistema

"En la idea veremos un cambio, cada uno tiene su forma de jugar, lo que no sé. Lo mejor que se podría decir de mi es dentro de quince días. La diferencia en mi sistema de juego estará en uno o dos puntas y en el tema de las bandas. Solo tenemos un jugador, junto con Marcelo, que pueda jugar a banda cambiada".