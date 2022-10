Cervera medita jugar con dos arietes

El método Cervera empieza a ser muy reconocible en el Oviedo. Hay una rutina que no se altera antes de cada entrenamiento. Los jugadores saltan al césped, se ponen en círculo, y el líder toma la palabra. Lo primero, preguntar por la salud. "David (Costas), ¿cómo estás?". Parece que bien. Lo segundo, pulir algunos conceptos. Para ello el técnico lanza preguntas al aire, como si estuviese en un aula. "¿Sabéis que equipo de Segunda es el que tiene más la posesión?". Javi Mier respondió al vuelo: "El Andorra". Correcto. Cervera lanzó otra. "¿Y en Primera División (sin contar al Barcelona y al Madrid)?". Esa la respondió el técnico: el Valencia. El objetivo, clase teórica al margen, era concluir con un mensaje dirigido a los jugadores del Oviedo: "Nosotros tenemos que tener el balón para algo". Después el equipo se puso a entrenar cuando solo faltan tres días para el debut del Cervera en el banquillo azul, el lunes ante el Málaga en el Tartiere (21.00 horas).

El cántabro tendrá que hacer frente a numerosas bajas en el ataque. También en defensa. Con Tarín sancionado, Luengo será titular salvo sorpresa y la duda es si Costas o Calvo, que salen de lesión, llegan a tiempo. Sea como sea, no estarán en condiciones físicas plenas para llegar. Cervera ha ensayado durante toda esta semana con varios dibujos tácticos que invitan a pensar que el 4-4-2 podría ser si dibujo, aunque todavía faltan dos sesiones de entrenamiento. En el centro del campo Javi Mier y Luismi parecen partir como favoritos, pero este último, en el caso de que Calvo y Costas no puedan jugar, podría ubicarse como central. Viti y Bretones han cogido fuerza durante la semana y Enrich, Bastón y Obeng se disputarían dos de tres puestos.

Mientras Cervera medita su once, desde el vestuario del Oviedo se admite la responsabilidad por el mal momento del equipo. Dani Calvo, central, tomó ayer la palabra antes del entrenamiento y tuvo un discurso con mucha autocrítica. "Nosotros también somos responsables de todo lo que ha pasado con el equipo. La responsabilidad no es solo del entrenador, todos somos responsables. Bolo tenía una idea de juego y nosotros teníamos que plasmarla y no fuimos capaces de hacerlo. Los que jugamos somos nosotros y los que perdemos también somos nosotros. Esta situación es responsabilidad de todos. Entre los jugadores hablamos y hay que sacar esta situación adelante", aseguró el central azul, que concluyó diciendo que Cervera "no es defensivo, pero le gusta defender bien".