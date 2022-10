Rubén Reyes, a falta de la firma

Solo falta un detalle importante: la firma del contrato. Rubén Reyes ya tiene un acuerdo cerrado con el Oviedo y la palabra del Getafe para volver a ser el director deportivo de la entidad azul, solo cinco meses después de salir de la entidad y firmar por el club madrileño, de Primera División. El Oviedo tenía claro que Reyes era su hombre tras el despido de Tito, como adelantó LA NUEVA ESPAÑA. Después de una operación relámpago, agilizada en pocos días, la entidad podrá contar otra vez con el asturiano. Ambas partes, club y jugador, siguen guardando cautela porque nadie quiere dar un paso en falso hasta que los contratos no estén sobre la mesa y firmados.

El Getafe ya le ha dicho a Rubén Reyes, y el Oviedo lo sabe, que no pondrá problemas a su marcha, pero en el mundo del fútbol siempre existe desconfianza hasta el último minuto, de ahí la prudencia de todos los implicados para hablar sobre la vuelta del asturiano. Si el conjunto presidido por Ángel Torres no cambia radicalmente de idea mañana, cosa que no se espera, el club azul anunciará el lunes o el martes el regreso del director deportivo, sin duda el que mejor recuerdo dejó por su trabajo en el Oviedo en los últimos años. La idea de todas las partes era esperar hasta la jornada del lunes, ya que el Oviedo juega ante el Málaga y el Getafe lo hace contra el Celta. Fuentes del Getafe aseguraron en los últimos días que si Reyes deseaba salir por su parte no habría ningún problema. Para el club madrileño el adiós del asturiano es inesperado, siendo este un profesional valorado en Madrid, pero la presencia de Ramón Planes en el área deportiva, por encima de Reyes, hace que el movimiento sea asumible.

El asturiano ha estado en contacto con el Oviedo en los últimos días y en el club azul se prepara su vuelta a todos los niveles. En la entidad preocupaba que la vuelta de Reyes, debido a su polémica salida, fuese un inconveniente, pero en el club se resalta que el trabajo que hizo el director deportivo el pasado curso fue inmejorable.

Además, Federico González, que fue asesor de Carso, ya no está en el Oviedo y sin duda su ausencia facilitará la convivencia con Reyes. La relación entre el director deportivo y el mexicano saltó por los aires después de que el asturiano se fuese al Getafe, pero ningún problema hay con el resto de miembros del club, que esperan con los brazos abiertos al gijonés. El azteca consideró que Reyes le había traicionado por negociar con el club de Ángel Torres con la temporada sin acabar, pero este, sin embargo, siempre sostuvo que hubiese renovado con el Oviedo y que avisó en su día que tenía varias ofertas. Siempre según el lado de Reyes, González le hizo varias promesas sobre su contrato que no cumplió. Los directivos del club se alinean con la versión del asturiano y opinan que el mexicano no gestionó bien la situación.

Reyes ha acordado con el Oviedo un contrato a largo plazo, a diferencia de la etapa anterior. En esa ocasión el club solo le dio un año. Ahora se espera que arme un proyecto para varias temporadas.