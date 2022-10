La sensatez de Pachuca en el Oviedo, análisis de Miguel L. Serrano

Hoy es el día 103 de Pachuca en el Oviedo y el Oviedo, aunque pueda no parecerlo, es casi todo nuevo: hay presidente nuevo, director general nuevo, director deportivo nuevo (al caer), gerente nuevo, entrenador nuevo… La reforma es integral y, sin embargo, estos cambios, por los que en otro momento se hubiera montado el lío padre en un entorno tan autodestructivo como el azul, se han ido sucediendo con naturalidad, sin dramatismos ni mayor estridencia que la de la clasificación, todavía mera anécdota en octubre.

Todo ha cambiado en estos 100 días de mando Pachuco, nada más llamativo que las formas. Ya no hay un Patrón a deshora al mando del timón. Ahora se advierten patrones profesionales y estratégicos que marcan un camino todavía en fase inicial y que anticipan, por lo visto hasta la fecha, coherencia y sensatez.

El Oviedo es al fin un club sin jet lag, que va en tiempo y en forma. No es cosa menor después de años implorando el doble tic azul al otro lado del charco hasta para respirar. En la primera crisis deportiva tenemos la prueba. Entre el despido de Bolo y el primer entrenamiento de Cervera no pasaron ni dos días. Sentenciado Bolo tras el partido del Huesca, no se le despidió hasta que se tuvo avanzado a su sustituto para evitar descubiertos en el banquillo.

Se fue a buscar al único objetivo, Cervera, y está a punto el regreso de Rubén Reyes, también primer y único objetivo para la dirección deportiva, de quien se valora antes su trabajo que posibles rencores que, alejado ya Federico, a Pacucha ni le incumben. Todo ello sin necesidad de recurrir a castings ni estrambóticos episodios pasados de evidente riesgo reputacional. Ideas claras en la planificación y cintura en la negociación. Con Pachuca detrás, además, el Oviedo ha abrazado unas pautas más inteligentes de comunicación. Ya no tiene como única vía los medios del club, que a la larga envuelven todo en un halo de propaganda a veces del todo contraproducente. Ahora se combinan opciones que le ayudan a, por ejemplo, surfear de mejor manera crisis como las del fin de semana pasado. Después de perder en Albacete, con el oviedismo en llamas, Jesús Martínez, dueño de Pachuca, no dudó en mandar esa misma noche un mensaje de empatía que la afición agradeció y en anunciar medidas drásticas que luego cumplió.

Tampoco dudó Pachuca en, nada más llegar, mostrar toda la cercanía de mundo y abrirle las puertas de su casa en México a quien quiso ir, enseñando a los oviedistas el modelo que proyecta en Oviedo y explicándolo con sencillez y naturalidad. Todo eso lo hizo luego el propio Jesús Martínez en su primera visita a Oviedo con los aficionados, las peñas, los patrocinadores, un giño con los veteranos por aquí, calidez con los socios más antiguos por allá, un ex para la estructura… Y aquella imagen suya esperando en la cola de la tienda para impulsar los abonos, mucho más sensata e inteligente que una vuelta al ruedo en el Tartiere antes de un partido.

Van 103 días, que no es nada. Y todavía quedan muchas curvas que irán moldeando la nota. Pero la sensación aquí y ahora es que Pachuca, en fin, sabe por dónde pisa. Son profesionales del fútbol trabajando en el fútbol. Y eso siempre se nota.