El técnico del Oviedo, visto por el popular David Vidal: "Dejen trabajar al 'Almirante Cervera` y les llevará a Primera"

Cuando nació Borja Bastón, David Vidal (Puerto del Son, La Coruña, 1950) ya llevaba cuatro años entrenando. Genio y figura, voz ronca inconfundible, Vidal no entrena, pero sigue incombustible y con muchísima energía. No entiende la vida de otro modo y a sus 72 años dice que valora mucho la amistad. Por eso salta como un resorte cuando se le pregunta por Álvaro Cervera, el técnico del Oviedo. "¿Álvaro Cervera? Pueden decirlo muy claro, porque lo dice David Vidal: el Oviedo ha hecho un fichaje de categoría y ha firmado a uno de los mejores entrenadores que hay en España. En el Cádiz lo hizo fenomenalmente bien", asegura Vidal mientras ve, como no, fútbol. En esta ocasión el encuentro del filial del Cádiz ante el Vélez. Vidal está plenamente autorizado para hablar de Cervera: le entrenó en la última etapa del cántabro como jugador profesional, en el Hércules en la campaña 1997/1998. Un veterano Cervera, de 32 años, debido a las lesiones solo jugó dos partidos en esa campaña en un equipo que llegó a tener tres técnicos.

El último fue Vidal. "Cervera era un extremo habilidoso y rapidísimo, con un tren inferior potente. Tenía mucho carácter como jugador, me ayudaba y mandaba mucho, pero mucho. Tiene verbo y sabe hablar, es un crack", explica Vidal, que incluso apoda al técnico azul. "Para mí, con todo el respeto del mundo, es el ‘Almirante Cervera’, que es el mejor navío que hemos tenido en la historia", dice en referencia al buque que perteneció a la Armada Española y que llevaba el nombre del Almirante Pascual Cervera y Topete. Vidal, que entre muchísimos equipos entrenó al Cádiz, donde se hizo Cervera un nombre como técnico, dice que es clave tener paciencia. "Denle tiempo, denle tiempo al ‘Almirante’ porque acabará consiguiendo el ascenso como hizo en el Cádiz. El Oviedo lleva mucho tiempo alejado de Primera y necesitaba un entrenador como él". Cervera, tras aquella temporada en el Hércules, jugó en Segunda B en el Aguilas, Almería, San Fernando y Ontinyent y luego se retiró. "Es un tipo íntegro y cariñoso. Yo soy muy amigo de él y no le veo ningún defecto. Entiende mucho de fútbol y se ha modernizado. No se me ocurre entrenador mejor", prosigue Vidal, que recuerda el "liderazgo" de Cervera en aquella temporada en el Hércules. En aquella plantilla estaba también Jon Pérez Bolo, extécnico del Oviedo y sustituido por Cervera. Ambos compartieron vestuario a las órdenes del bueno de Vidal. El bilbaíno, que era delantero, metió seis goles esa temporada. "Bolo era un jugador de categoría, buena persona además de buen futbolista. Me sorprendió cuando se metió a entrenador, porque cuando era más joven era parco en palabras y hablaba poco. Ha demostrado ser un buen técnico, es joven y le irá bien. Solo tiene que hacer una cosa: seguir los métodos de David Vidal", asevera el técnico, con su habitual humor. El veterano entrenador recuerda el buen rollo en el vestuario del Hércules y la buena relación que tenían Cervera y Bolo, según su memoria. "Se llevaban fenomenal, pero porque yo sabía cómo dirigir a los futbolistas. Los llevaba por ahí, a comer y a donde hiciese falta. Hay que saber cómo tratar a los jugadores, muchos creen saber, pero pocos entienden. Y tengo una cosa clara: Cervera y Bolo entienden de fútbol. Son dos fenómenos", concluye Vidal, genio y figura.