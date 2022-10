El técnico del Oviedo, Álvaro Cervera, valoró la victoria de su equipo ante el Málaga en el que fue su debut como técnico carbayón. Estas fueron las declaraciones del cántabro.

Análisis del partido

"El Málaga hizo una gran primera parte, jugaron como querían y nosotros nos defendimos. Tuvieron llegadas, pero pocas ocasiones de gol. En la segunda parte se ha igualado un poco más. Seguían teniendo la pelota, pero no llegaban con claridad. En la segunda parte nos limitamos a defender, pero no aprovechamos los espacios que nos dejaban. Fue un partido muy complicado, pero lo ganamos. Cuando no se juega bien no hay que perder".

Este no es el Oviedo que quiero. Tengo que conocer a los futbolistas, es el primer partido. Hay muchas cosa que hacen que no es que estén mal hechas, pero tenemos que simplificarlas. hay otras que no las tenemos mecanizadas. Con el tiempo aparecerán".

"En la segunda parte perdieron la superioridad en el centro del campo, pero tenemos que hacer más daño del que hicimos nosotros".

"La victoria da tranquilidad, pero hay que corregir cosas, ponerles imágenes y que ellos las vean. No solo se trata de defender, si no de atacar con las armas que tengas. Hoy hemos atacado poco".

"El fútbol es un juego. Yo admiro la manera con la que juega Mel y su trayectoria. No quiero gustar más o menos, mi trabajo es ganar. Tenemos que mejorar. Para mí, que le guste más o menos a los rivales no me quita el sueño ni un segundo. Tengo mi manera de hacerlo y si los jugadores lo admiten y nos ponemos de acuerdo...¿Te gusta? Bien. Lo importante es ganar".

"No he entrado en el vestuario, entré en el mío, porque estaba angustiado. A los jugadores se les veía contento. Son chavales, están expuestos a 10.000 personas y se les nota muchísimo. Alguno necesitaba esto para salir a cenar fuera".

"Conozco la afición del Oviedo, esperan algo más y se lo merecen".

El penalti

"No lo he visto, me dijeron que le daba en la mano. Hoy en día en el área pasan más cosas que antes. Hay tantas cámaras, que si lo han pitado..."

Lo que más le ha gustado y lo que menos

"Lo que más me ha gustado es la predisposición y las ganas, porque tenían miedo. Lo que menos ha sido que nos vimos por delante y no supimos aprovechar esa ventaja. También hay que contar que tenemos siete bajas, teníamos personas fuera de sitio y los recambios no son naturales".