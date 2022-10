Un taiwanés en El Requexón: la historia del accionista Ericthonius Tang

El domingo amaneció en El Requexón con un sol que quemaba, con los jugadores del Oviedo escuchando las últimas indicaciones de Cervera antes del partido de esta noche ante el Málaga y con un joven taiwanés, con chaqueta y sombrero de cuero, paseando por las instalaciones, saludando a este y a aquel, más contento que unas castañuelas. Ericthonius Tang, 26 años, informático, de Taipei, la capital de Taiwán, por fin pudo visitar Asturias. "En su día iba a venir, pero estalló el covid y lo tuve que posponer", explica este joven hincha, accionista del Oviedo desde 2015, que no ha tenido nada de suerte logística. Tang programó su viaje a Asturias con la idea de ver el partido de hoy entre el Oviedo y el Málaga en el Tartiere, presuponiendo que sería un sábado o un domingo. No contaba el asiático con que LaLiga programaría el partido un lunes por la noche. "Al menos visitaré el estadio por la mañana y me llevaré una camiseta firmada por los jugadores", dice, con una pizca de disgusto Tang, que llegó el sábado y se va hoy por la tarde y conoció a la plantilla, a Martín Peláez (presidente) y a Agustín Lleida (director general).

