El Oviedo regresó ayer a los entrenamientos tras la victoria ante el Málaga y David Costas, titular y uno de los pesos pesados, analizó la actualidad azul. "La victoria ante el Málaga lo es todo, fue muy importante. Puedes jugar bien o puedes jugar mal, pero si no ganas no vale. La sensación que tenemos en el vestuario es que a nivel de juego no fue un partido bonito, pero en el vestuario era todo fiesta y felicidad. Hay que acostumbrarse a ganar y a ver si a partir de ahora las cosas empiezan a salir", dijo el defensa central. Costas también habló sobre la idea de fútbol que tiene Cervera. "Poco a poco nos iremos adaptando a lo que nos pide: lo que hace es prepararnos para ganar. Su mensaje es que jugar bien o mal es otra cosa, más bien otro fútbol. El míster quiere ganar y la verdad es que nos convenció desde el primer momento", aseguró.

Sobre su momento personal, Costas dijo que ante el Málaga "me noté bien, rápido y fuerte y bien en los duelos, como durante la temporada pasada. Acumulando más entrenamientos iré a mejor. Estoy contento por el partido, por dejar la portería a cero y por la victoria, porque eso para las defensas es un punto de confianza", finalizó el zaguero.