El método del Almirante ya cala en el Oviedo: menos posesión, pero victorias

Solo hay un precedente esta temporada de una posesión tan baja como la que registró el Oviedo en el partido del lunes ante el Málaga. Fue en agosto, en la primera jornada ante el Andorra. Era el estreno de Bolo en el banquillo. En ese encuentro el equipo azul tuvo el balón durante el 36% del tiempo. Anteayer, ante el Málaga, el Oviedo de Cervera lo tuvo el 37%. En agosto perdió 0-1. En octubre volvió a ganar: 1-0. En agosto tener tan poco el balón significaba debilidad teniendo en cuenta el plan de Bolo, tendente a lo ofensivo y al protagonismo azul. En octubre es al revés: ceder el esférico forma ahora parte del plan del "Almirante Cervera" para un Oviedo que estaba a la deriva. El nuevo técnico priorizaba ganar y así lo hizo. El Oviedo respira y esa es la mejor conclusión que ya en frío y entre bambalinas se hace en el club. El resultado es la mejor terapia, más aún con lo poco que hicieron los de Cervera para conseguirlo.

Casi ninguna ocasión clara más allá del penalti decisivo transformado por Bastón. Pero en la puesta de escena sí se vieron cosas diferentes: presión más organizada, jugadores más concentrados, tensión en las disputas... Un plan más claro, en fin, al que todavía le queda mucho por mejorar. Las claves tácticas fueron lo de menos, con jugadores fuera de sitio por las circunstancias –Obeng repitió de extremo– y solo 17 futbolistas disponibles de la primera plantilla.

Así lo dijo Cervera tras el partido, sincero, sosegado, pero autocrítico. Que el cántabro priorice el orden táctico no quiere decir que sus equipos se olviden de atacar. Al contrario. El técnico ya ha hecho saber a sus jugadores que espera mucho más en fase ofensiva. Cervera quiere contraataques y que sus muchachos aprovechen los espacios. Harán falta varias sesiones de entrenamiento, porque el Oviedo viene de conceptos diferentes, pero en el vestuario se respira optimismo. "Necesitábamos ya una victoria", admiten en la plantilla. En el seno del club, mientras tanto, se degusta la victoria, que llena de tranquilidad. En la entidad consideran que Cervera, pese a no tener sobre el papel el estilo ofensivo que pide Pachuca, es el entrenador idóneo para el momento actual. El club recalca que el cántabro sacará la mejor versión de los jugadores y que, teniendo en cuenta las bajas y la mala situación anímica que atravesaba la plantilla, no se puede pedir más que la victoria. En el Oviedo resaltan el método del técnico, que no da tregua: la plantilla trabajará todos los días de la semana. Es decir, con Cervera todavía no ha habido descanso. El domingo el equipo juega ante el Alavés en Mendizorroza. "Competiremos seguro", afirman desde el club.