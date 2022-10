Álvaro Cervera ha atendido a los medios esta mañana tras el entrenamiento a puerta cerrada celebrado en El Requexón. El técnico se muestra satisfecho con el trabajo de los suyos desde su llegada y quiere sumar más alegrías en Vitoria.

Los lesionados

“Me preocupa, vamos mal en ese aspecto. Ha caído algún jugador. Tenemos dos bajas más: Mier no viaja y Jimmy seguramente tampoco. Afecta al equipo, cuanto menos tengamos es más débil. Dani Calvo viaja con precaución. Intentaré que no juegue.

“Acabo de llegar, si ahora veo que caen le preguntaría al preparador físico y al doctor qué estamos haciendo mal. Parto de la idea de que es mala suerte. Si perdemos un jugador cada semana, hacemos algo mal”.

El duelo ante el Alavés

“Nunca hay tranquilidad, porque si ganas miras hacia arriba. Es un equipo de Segunda, que viene de Primera, que sabe lo que tiene que hacer, cómo se juega en Segunda. Será complicado. Si se ponen por delante, cuesta arriba; si no, tendremos opciones”.

¿Rotaciones?

“A nosotros eso de las rotaciones nos suena a chino. No podemos hacerlo. Estamos mirando hacer un once competitivo, sin pensar si jugamos por semana o no”.

La semana de trabajo.

“Los jugadores me van conociendo, saben qué tiene importancia para mí. La primera semana tenían los ojos clavados en mi mirada, ahora ya es más distendido. Entrenan muy bien, pero a veces estamos más tiempo que el necesario explicando las cosas. Son cosas nuevas. Tendríamos que estar haciendo la pretemporada y cometiendo errores para subsanarlos. Pero nosotros no podemos cometer errores”.

Su idea de trabajo.

“Para mejorar hay que dominar cuando la tienes y cuando no. En la portería rival y en la mía. Mi mensaje es claro: vamos a salir de ahí manejando nuestra portería. Con la otra forma de jugar, también puedes salir, pero no me da la sensación de que seamos un equipo goleador. Haremos la otra, que es más fácil. Exige solidaridad, espíritu de entrega, esfuerzo… Han captado el mensaje. Tenemos que mirar a nuestra portería lo primero. Habrá a alguno que le irá bien y a otros no. Si nos podemos todos de acuerdo, mejor. No voy a pedirle a un defensa que salga con el balón jugado y haga un caño, pero sí le pediré a los delanteros que si tiene que pegarse una carrera lo haga, porque lo puede hacer. Creo que ha calado el mensaje, ojalá sea hasta mucho tiempo”.

El sistema.

“Barajo jugar con dos delanteros o poner otro parecido a Mier. El otro día Javi se mató a correr y casi no la tocó. No queremos eso, queremos más libertad. Ya veremos”.