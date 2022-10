Álvaro Cervera se mostró contrariado por el desenlace de un choque que fue cruel con el Oviedo, con una derrota de penalti en el último minuto. El técnico se quejó de algunas acciones de sus hombres y del penalti en contra.

La lectura del choque.

“Fue un partidoiIgualado, nos pusimos pronto por detrás en una jugada a balón parado. Apretaron tras el gol, sin grandes ocasiones, luego se ha ido igualando. A mí me ha gustado la segunda parte, sin hacer mucho peligro, y cuando mejor estábamos hacemos dos o tres errores seguidos, una falta que precede de otra. Todos esperamos que centren en un lado y va a otro. Y el penalti definió. No han sido superiores en la segunda parte”.

Faltas cerca del área.

“Les digo que hay que evitar esas acciones, pero luego en el juego, en la disputa cometes errores, no los ves hasta que pasa. Lo veremos de otra manera. Todos tenemos que hacer de todo. La última jugada por más que la pienso… El penalti, si es como dicen, que primero le da en el muslo y luego brazo no lo entiendo. Yo tenía pensado que después de rebote no hay mano. A ver si un día se ponen de acuerdo.

La mejoría en la segunda parte.

“Hicimos lo mismo, lo que pasa que tuvimos más calma con el balón y fuimos hacia adelante. Empujamos más, estuvimos más arriba y mejoramos sobre el campo”.

Los errores

“A mí el equipo me ha gustado, ha estado bien pero hay cosas que no me gustan nada. Y esas cosas las vamos a quitar. Mejoraremos si eliminamos esas cosas”.