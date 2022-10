Tras el entrenamiento matinal, Álvaro Cervera atendió a los medios en El Requexón. El entrenador anunció una nueva baja, la de Viti, con molestias, y que prefería no arriesgar con Jimmy, aunque ya se había entrenado con el grupo. El técnico afronta con un equipo de circunstancias el choque del miércoles, 19.00 horas, contra el Villarreal B.

Las bajas.

“Jimmy está en proceso de recuperación de una molestia. Según los médicos, hoy era el último día de molestias, a partir de ahora estará mejor. Mañana entrenamos en césped artificial y es mejor esperar. Que se trate y que esté el domingo. Se suma Viti como baja, hay más jugadores molestias pero van a estar. Viti ha tenido una molestia, en principio no cuento con él.

La soluciones,

“Habrá jugadores que tengan que hacer cosas a las que no están acostumbrados. Hay que hacerlo: hay que salir de esta como sea. Vamos a salir de esta y luego vendrá nuestro momento. Ahora que no estamos todos, sacar esto adelante y luego ya crecer”.

“Todo va contrarreloj. Estamos para eso. Estoy aquí porque las cosas se torcieron. Es difícil, bajas, partidos… Hay que sacarlo como sea. Hay que tirar con los que están, que están muy implicados”.

La imagen de los suyos.

“Contra el Málaga, el equipo no me gustó, el principal culpable fui yo. Pensamos que esperando la tendríamos, pero esperamos y no la tuvimos, pero ganamos. Y en el campo del Alavés sí me gustó el equipo. Tuvimos situaciones, pero sin oportunidades. Se lo hicimos pasar mal, pero perdimos. Es fútbol: suele pasar. Yo quiero ganar, pero prefiero el Oviedo de Vitoria que el que vi ante el Málaga”.

Los errores de Vitoria.

“No son cosas de corregir. Son del fútbol en sí. Van implícitas. Cosas que no pueden ser. Que no se corrigen, se ven y no se hacen. No las voy a decir, son del ABC del fútbol. Trataré de poner remedio por jugadores. No fueron muchas pero vi cosas que no me gustaron. El balón parado hay que corregirlo, nos metieron 3 goles, uno de ellos anulado iguales y no puede ser. No tenemos tiempo, pero hay que corregirlo. Hay cosas que no se deben hacer, quien las haga lo tendrá difícil conmigo”.

El Villarreal B.

“Es el más golador y el más goleado. Puede dar cualquier versión: que los 15 minutos que no sepas donde estás del repaso que te dan o al contrario. Son partidos aleatorios, hay que estar atento y preparado”.

Las faltas cerca del área.

“Es una de las cosas a las que me refería antes. Se dice, hay una zona del campo donde no se hace falta, porque tienen un jugador que la pone a pierna cambiada y crea problemas. No se hace falta: Es mejor que siga jugando. Y luego en el partido hacemos falta. Eso no se entrena, se hace. Son pequeños detalles, que no se ven pero que nosotros interiormente debemos tenerlos presentes”.

Su método.

“A todos nos gusta tener tiempo para trabajar, porque siempre se corrige mejor a través de los errores. Pero ahora te cuestan puntos. Que te metan 3 goles a balón parado de la misma manera… Te pasa en pretemporada y buscas la manera de que no pase. Ahora, no. Te cuesta un partido. La jugada del último gol la hemos visto y son 3 errores que no se pueden cometer. Ya no vuelve a pasar”.