Cuidar los detalles: el análisis de la situación del Oviedo de Cervera

El partido acabó con el ruido intenso que dejó un penalti que sigue dando de que hablar. Por el momento en el que llegó, superado ampliamente el 90. Por lo que supuso, la derrota del Oviedo ante el Alavés. Pero, sobre todo, por cómo fue: una mano que no se ve clara en ninguna repetición. La jugada polémica amenaza con protagonizar en exclusiva el análisis de un partido que mostró un equipo, el de Cervera, en franca mejoría, aunque con matices: el juego sigue siendo mejorable y los detalles se le siguen escapando a los azules.

Seguramente, el del sábado era el escenario más incómodo de los que podía enfrentar el Oviedo. Por la entidad del rival, un claro candidato al ascenso, pero también por las condiciones que rodeaban al partido: la plaga de lesiones sigue sin dar tregua.

No firmó una buena primera parte el Oviedo, superado por el Alavés en el juego, agazapado buscando la suya. Pero sí mejoraron las cosas tras el receso. El fútbol sigue chirriando cuando se trata de proponer, pero el equipo mostró personalidad y poso para ir inclinando las cosas a su lado. Porque a los azules no les costó llevar el peso en un Mendizorroza que temía un mal desenlace para los suyos. Fue protagonista el equipo, una sensación que raras veces ha logrado el equipo esta temporada. No tuvo muchas ocasiones, pero sí generó ese runrún de cuando puede suceder algo importante.

Logró empatar, premio a la insistencia. Y, lo que es aún más meritorio, siguió mandando en los minutos que siguieron al 1-1. Pero el choque no tardó en cambiar. Empujó el Alavés y cometió el Oviedo errores de principiante, aceptando el juego local, olvidando la esencia de lo que le había hecho crecer en el partido. Ahí llegó el mazazo, en forma de penalti polémico que no debe ocultar los erráticos últimos minutos que ayudaron en la pérdida del valioso punto.

Al final del partido, Cervera fue conciso. Le gustó su equipo, así lo reconoció abiertamente. Se mostró perplejo por el penalti, eso también lo dejó claro. Y mostró su contrariedad por algunos detalles que le habían encendido. «Hay cosas que no me gustan nada. Y esas cosas las vamos a quitar. Mejoraremos si las eliminamos», dijo, antes de explicar que prefería no contarlas públicamente. Esas decisiones para la mejora del equipo deberán tomarse de inmediato, pues el Oviedo vuelve a jugar el miércoles y el domingo, dos citas que parecen decisivas para medir la presunta recuperación de los chicos de Cervera.

Aunque el técnico optó por no señalar públicamente, el desarrollo de los acontecimientos en Mendizorroza da algunas pistas sobre por dónde pueden ir los tiros. El cántabro siempre defiende la máxima de que no hay que hacer faltas cerca del área, que de ahí, de jugadas de pizarra, llegan muchos goles en Segunda. El Oviedo cometió muchas infracciones en sus inmediaciones, algunas evitables. Cervera resaltó concretamente los errores en los minutos finales, cuando el equipo perdió su calma anterior. Además, se intuye por sus palabras que hay algunas actuaciones individuales que no le dejaron buen sabor de boca.