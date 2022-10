La intrahistoria del penalti de Vitoria: "El árbitro pita córner claramente y luego rectifica; fue todo un poco raro"

"Es el propio árbitro el que corrige su decisión. Primero pita córner claramente y luego rectifica y dice que es penalti. El asistente no tiene nada que ver, fue decisión del árbitro. Y, además, no lo revisa. Fue todo un poco raro". Dani Calvo, que reapareció en Mendizorroza tras su lesión, fue uno de los que vivió de cerca la jugada polémica que definió el partido de Vitoria. Ese penalti de Abel Bretones alejó al Oviedo de un punto dulce, pero la plantilla, al igual que su entrenador, sigue una línea de autocrítica.

Más detalles sobre el penalti. "Estas cosas cambian, no hay nada claro, es interpretación del árbitro y a veces te cuesta entender el porqué de las decisiones. Abel (Bretones) dice, y yo lo vi, que primero le da en la pierna y luego en el brazo. El árbitro dice que lleva la mano en posición antinatural y a eso se aferra para decir que es penalti. Fue una pena porque merecimos volver con algo", indica el zaguero azul.

Aclarado el suceso en el área del Alavés, el defensa repasa los errores cometidos por los azules, "sacavera" el sábado, sobre el césped de Mendizorroza: "La clave es defender el balón parado. Si no marcas, vale, pero que no te los hagan… Hay que mantener la tensión y la concentración. Se vio en Vitoria, se decide por detalles de balón parado". E insiste en la idea: "Cada entrenador tiene un estilo, Cervera ve el fútbol de otra manera a Bolo. Insiste en temas defensivos, le gusta que los defensas defendamos. Hemos encajado muchos goles en centros laterales y estrategia. La mayoría de goles en segunda vienen por ahí, lo dice la estadística, y es donde tenemos que corregir cosas".

A pesar de esos fallos en los que Calvo coincide con el entrenador, el central es de los que cree que del choque en Vitoria se pueden sacar algunas conclusiones positivas. "El míster nos pidió al descanso que estuviéramos más arriba. Corregimos algunas cosas y mejoramos en la segunda parte, logramos sacar la defensa de atrás. El gol de Borja nos dio vida y luego con ese penalti tan raro nos fuimos de vacío", asevera.

El zaguero es optimista: "Veo aspectos positivos. estamos absorbiendo los conceptos de Cervera. Fue un partido disputado que se decide en balón parado para los dos lados. Es la línea a seguir. Con más trabajo vamos a ir en línea ascendente seguro".

Su mejora física. Antes de la cita en Vitoria, Cervera había dicho que si podía no emplearía a Calvo. Al final, por condiciones del partido, tuvo que tirar de él y rindió a buen nivel. Aunque reconoce que no está "aún al cien por cien", el defensa se ofrece al entrenador para aportar al equipo: "Ya son 4 semanas de recuperación y me encuentro bien, me veo a buen ritmo, disponible para el entrenador cuando lo considere oportuno".