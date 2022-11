El plan de supervivencia del Oviedo: "Hay que salir de esta como sea; después ya llegará nuestro momento"

Ya es tradición. Cada intervención en la previa de un partido, Álvaro Cervera hace un repaso del estado físico del equipo. Suele producirse con malas noticias. Aquella ya vieja práctica de publicar el parte médico es un asunto del pasado y el entrenador, cosas del fútbol moderno, ejerce también de portavoz médico. El técnico, un pluriempleado en los clubes. En el caso azul, esta temporada la lista de bajas es un asunto de suma importancia. Para Villarreal, el asunto que el Oviedo tiene ahora entre manos, hay más malas noticias: se cae Viti y no se recupera nadie. La conclusión directa: 8 ausencias en la lista de los azules, que hoy ponen rumbo a Castellón y allí se ejercitarán por la tarde.

No parece que Cervera se termine de acostumbrar a esta situación. Cuando llegó ya asolaba una plaga de lesiones a la plantilla, pero el asunto, lejos de remitir, aumenta. Al técnico, no le queda otra que resignarse. Lo suyo no es un plan de juego, es un plan de supervivencia. "Hay jugadores que van a tener que hacer cosas a las que no están acostumbrados porque hay que hacerlas: tenemos que salir de esta como sea. Vamos a salir de esta y después ya vendrá nuestro momento. Ahora que no estamos todos, se trata de sacar esto adelante y estar en una buena posición para cuando se recuperen todos", sostiene el entrenador azul.

La plaga de bajas no le da tregua. Es durante la comparecencia cuando confirma que Jimmy no viajará a Villarreal, prefiere que trabaje en la recuperación en Oviedo, y que hay otro nombre en el parte, el de Viti., que arrastraba molestias de Vitoria y se resintió en el entrenamiento.

Por eso, la lista que hace pública después el técnico, tiene tan solo 18 efectivos, completada con futbolistas del filial: Tomeu Nadal, Quentin Braat, Lucas, Costas, Calvo, Tarín, Luengo, Aceves, Hugo Rama, Montoro, Luismi, Mángel, Marcelo Flores, Bretones, Enrich, Borja Bastón y Obeng.

Cervera insiste en la idea, se trata de seguir sumando. Sea como sea. El técnico recuerda que lo que él busca es siempre ganar, pero se detiene a analizar el camino que le puede llevar a lograrlo. "Contra el Málaga, el equipo no me gustó, y seguramente el principal culpable fui yo. Pensábamos que esperando al rival la tendríamos, pero esperamos y no la tuvimos. Sin embargo salió bien porque ganamos. En el campo del Alavés sí me gustó el equipo. Tuvimos situaciones, aunque sin oportunidades. Pero perdimos. Esto es el fútbol y suele pasar. Yo lo que quiero es ganar, pero prefiero el Oviedo de Vitoria que el que vi ante el Málaga".

El trabajo de la semana, en busca de un triunfo que aporte más calma al día a día, estña condicionado por los tiempos. El sábado, el Oviedo jugó en Vitoria. Se entrenó el domingo pero en una suave sesión de recuperación en la que la mayoría de futbolistas no salieron al césped. Ayer fue la primera ocasión para plantear el partido y el técnico se centró en los movimientos defensivos y en los detalles.

Cervera trata de cubrir todos los aspectos del juego, meterle en la cabeza a los futbolistas lo que persigue. Pero, anuncia, hay algunas cosas que no se pueden entrenar, que van "en el ADN" según su criterio: "No son cosas de corregir. Son del fútbol en sí. Van implícitas. Cosas que no se corrigen, se ven y no se hacen. Trataré de poner remedio por jugadores. El balón parado, por ejemplo, hay que corregirlo porque nos metieron 3 goles, uno de ellos anulado iguales y no puede ser".