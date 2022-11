Álvaro Cervera, entrenador del Oviedo, valoró la derrota de su equipo ante el filial del Villarreal. El técnico hizo énfasis en la falta de concentración del equipo en las jugadas a balón parado. "La primera parte fue para irnos con ventaja y no lo hemos conseguido. La segunda fue más disputada, no hubo ocasiones claras: solo balones parados. Se ha jugado como esperamos, no nos hicieron peligro, pero volvemos al balón parado.... Es culpa de todos y no es normal: de concentración, de jugadores...", dijo Cervera.

"No vi al equipo cansado. El rival nos hizo peligro en dos córneres, no por su frescura. El Villarreal no nos ha ganado por ocasiones, la más clara es nuestra. Nos gana por dos saques de esquina mal defendidos, no ha sido superior", aseguró el técnico.

"Estoy contento con alguna cosa, pero esto no se trata de estar contento, solo de sacar puntos. Y no los sacamos. Cuando una cosa se repite no es casualidad, desde que estoy aquí nos han metido tres goles de saques de esquina. El balón parado es difícil entrenarlo, pero son más cosas: concentración, solidaridad...", incidió Cervera. Sobre la baja de Costas, el técnico dijo que "tenemos ocho bajas y tres partidos en siete días. No podemos jugar con los mismos, el otro día acabó cansando y hace poco tuvo una lesión. No puede jugar todo. Montoro y Luismi lo hacen porque no hay recambios".