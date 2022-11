El problema medular del Oviedo: Luismi y Montoro, solos ante el peligro

La etapa de Tito en el Oviedo convivió con una crítica principal del club de puertas hacia adentro: al equipo le faltaba al menos un extremo. Sobre todo, en la izquierda. La plantilla carecía de hombres de banda clásicos. En el perfil zurdo estaba solo Borja Sánchez, tendente a irse al centro, y Bretones vino del filial y sobre la bocina. Lo que había de sobra, por contraste, eran centrocampistas. A saber: Luismi, Montoro, Javi Mier, Jimmy, Koba y Hugo Rama. Seis futbolistas para dos puestos. Las circunstancias del fútbol y de la temporada han provocado, a juicio de los análisis que se hacen el club, que sea precisamente la medular la zona del equipo que menos está carburando en este inicio de Liga, que ya se ha llevado por delante a un técnico, Bolo, y al propio Tito, encargado de la confección de la plantilla.

De los que están se esperaba más y además se echa de menos al que se fue: Brugman. El cóctel, unido a las bajas que asolan al equipo, hace además que dos jugadores carguen en estos momentos con todo el peso de la creación del Oviedo. Son Luismi y Montoro, solos ante el peligro de un tiempo a esta parte. Solo ellos y Hugo Rama –en los últimos tiempos aportando en la banda o en la mediapunta– están disponibles en la medular para el partido de esta tarde ante el Villarreal. Mangel, del filial, ha sido reclutado por las bajas de Mier, Jimmy y Koba.

La de esta tarde se espera que sea la última parada antes de recuperar a varios lesionados, como puede ser el centrocampista francés o los ovetenses. Se espera como agua de mayo a Koba, llamado a liderar el centro del campo.

En los mejores pronósticos podría estar incluso disponible para el duelo del domingo ante el Granada, aunque lo previsible es que Cervera no arriesgue debido a su lesión muscular. Cuando Koba esté disponible el abanico de posibilidades se ampliará en una zona básica del equipo.

Mientras tanto, les toca tirar a Montoro y Luismi, que ya llevan una importante sobrecarga de partidos. El andaluz, de perfil defensivo, lleva de titular sin descansar desde la jornada 7 ante el Lugo, cuando regresó de una lesión. En el club comentan que el estilo de juego de Cervera le va mejor a Luismi, habituado a jugar en poco espacio. En los últimos partidos se evidencia una mejoría en un jugador básico para salir de la zona de abajo.

Montoro, sobre el papel el creador del Oviedo, no se ha bajado del once desde la jornada 9 y ha participado en todos los partidos de Liga, siendo suplente en cuatro de ellos. El curso pasado, en el Granada, fue titular en 13 ocasiones en toda la Liga. Este año ya lleva 9 cuando no se ha consumido ni la primera mitad del campeonato. El club espera un paso adelante del mediocentro, en el que hay depositadas muchas esperanzas.