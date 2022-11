El bisturí del Oviedo: los futbolistas, señalados

Bolo dijo esto después de caer ante el Albacete: "Hay que ganar las disputas, ser intensos y profundos y tener buena estrategia. Vamos a trompicones". Cervera dijo esto después de perder ayer ante el Villarreal B: "El balón parado es concentración, fidelidad, solidaridad...Quizá ahora mismo eso nos falta". Dos entrenadores completamente antagónicos con similitudes en sus respectivos diagnósticos no parece una casualidad. Tampoco parece cosa del azar la situación del Oviedo: en puestos de descenso en el curso que había que dar un estirón y con la moral por el subsuelo. La derrota de ayer fue durísima. Otra vez a balón parado, otra vez al final y otra vez con los jugadores señalados...Un drama. Cervera no quiso ser duro con ellos, les necesita a su lado para coger aire, pero los futbolistas del Oviedo están cada vez más tocados. El foco les apunta directamente porque los errores que están matando al equipo no tienen que ver con tener a este o aquel en el banquillo. Sin Bolo y sin Tito y con el "Almirante" en la nave, al que poco se le puede pedir todavía tras doce entrenamientos, la cosa sigue pintando fea. El objetivo es sobrevivir hasta que vuelvan los lesionados y alguno en el equipo está remando al revés. Cervera no encontraba explicación a tanta pifia atrás. Tampoco tendrá mucho tiempo para solucionarlo. Salir del pozo depende de ellos.

Lucas, superviviente En el club se rumia una frase para hablar de Lucas: "Siempre le fichan a uno para sentarle en el banquillo, y siempre acaba jugando". Es una realidad. Desde que Nieto hizo las maletas, ni Carlos Isaac antes ni Miguelón ahora tosen al canterano. Tiene confianza y tiene minutos. El resultado es que Lucas ha evolucionado claramente en su juego. Todavía tiene cosas que pulir, pero aporta más que resta. En ocasiones, como en la primera parte de ayer, es el único capaz de romper líneas del rival conduciendo el balón y corriendo por la banda derecha como un loco. Se agradece el desparpajo de Lucas en un fútbol como el actual, de pases horizontales y envíos hacia atrás. Al ovetense se le adivina todavía progresión. Como empiece a centrar bien y a acertar más en los controles... Obeng, brotes verdes Algo tendrá Obeng que desde que está en el Oviedo acaba jugando con todos los entrenadores. Egea, Rozada, el Cuco, Bolo, Cervera... El partido ante el Villarreal B, pese al hundimiento general, puede suponer para él un punto de inflexión en el futuro más cercano. El trabajo fue el de siempre. Y esta vez coronado con un gol, el primero en esta temporada. Su participación supone un serio aviso en el plan de Cervera, que ahora deberá decidir entre él y Enrich, sobre el papel el delantero titular. Obeng cuenta con varios argumentos a favor: se entiende bien con Bastón, aporta más en la presión y además en cuanto a número de goles puede mirar de tú a tú a Enrich en los últimos años. El menorquín metió el curso pasado 6 tantos en la Ponferradina. El ghanés metió 8 con el Oviedo. Ahora ambos llevan uno. A ver quién sienta ahora a Obeng... La defensa ya no se recita de memoria Si algo aprobó con nota el Oviedo del curso pasado fue la defensa. Se recitaba de memoria: Lucas, Costas, Calvo y Cornud. La retaguardia era una roca atrás y tenía colmillo por las bandas. Este año la cosa no parece tan clara. Costas empezó tarde por una lesión, Calvo también tuvo un percance físico y Pomares y Aceves se turnaron en la izquierda. Ahora, con todos los centrales disponibles, no hay titulares claros y el equipo concede muchísimo. Costas, recuperado y el líder sobre el papel, fue suplente ayer por decisión técnica: vía libre para Tarín–mal ayer– y Calvo. Cervera no se casa con nadie. Montoro sigue lejos de su nivel A Luismi le ha venido muy bien la llegada del "Almirante Cervera". Está más fresco, llega dos segundos antes a las disputas y además no tiene que llevar el peso en la construcción. Ayer ante el filial del Villarreal volvió a acercarse un peldaño a su mejor nivel, aquel que logró en 2020. Todavía le queda, pero progresa. El caso es distinto en su compañero más cercano, llamado a liderar la creación. Montoro sigue lejos de su forma y le está costando un mundo en este inicio de Liga. Cierto es que a un jugador de su perfil tampoco le ayuda el contexto. Primero el fútbol ¿alegre? de Bolo y ahora la sobriedad de Cervera. De momento, ni con uno ni con otro. El boquete en el centro del campo es un problema para un Oviedo que pide a gritos la vuelta de Koba, probablemente el único capaz de poner orden en la medular.