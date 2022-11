Roberto Suárez fue presentado esta tarde como nuevo director deportivo del Oviedo. El moscón estuvo acompañado en el acto por Martín Peláez, presidente, y Agustín Lleida, directos general. Asume el cargo tras encargarse de la secretaría técnica en los últimos años.

Martín Peláez hizo de maestro de ceremonias: “Estamos muy contentos por la cuestión de que vamos a presentar y ocupados en regresar a las alegrías en el equipo. Cuando salimos a buscar un director deportivo decidimos, en línea de la filosofía del grupo, que la mejor opción estaba en casa. Siempre apostamos por lo dentro. Es muy grato presentar a Roberto Suárez en este cargo, alguien que conoce el negocio y ama a este equipo. Estamos agradecidos por asumir el reto y convencidos de que nos va a llevar a buen puerto”. Agustín Lleida se manifestó en la misma línea: “Evaluamos el momento, siempre empujamos a la gente de dentro que este capacitado y tenga ganas. Buscamos alguien conocedor del mercado español, como es el caso. Hará un gran trabajo”.

A continuación, Suárez explicó sus líneas a seguir.

Agradecido.

“Doy las gracias por esta oportunidad. Toda la gente que está en la secretaría técnica y en la cantera han hecho que esto sea posible. Soy exjugador del Oviedo, soy un oviedista más. Tengo una responsabilidad grande, tenemos que alinearnos y hacer crecer al equipo. Ir avanzando e integrarnos en el proyecto de Pachuca. Gracias a Bernardo que nos ha integrado”.

Su estilo.

“Cada dirección deportiva tiene su estilo. Somos un equipo de trabajo, tiene que haber una cabeza visible. Todos tienen que ser integrantes, también Martín Peláez y Agustín Lleida.

“El objetivo ahora es estar cercar de una plantilla que en un porcentaje muy alto estaba el año pasado. He vivido estas situaciones como jugador, como muchos futbolistas actuales. Hay que apoyarlos y reforzarles, vamos camino de recuperar ese rendimiento”.

“El objetivo es retomar el modelo de la temporada pasada, con un grupo de trabajo dinámico, con mucha participación de los integrantes de la secretaría técnica. Me refiero al que se hizo en la época de Rubén Reyes”.

¿Más gente en la secretaría técnica?

“Ahora mismo somos el mismo número del año pasado, la dinámica es buena, con el transcurso de los días veremos si es posible incorporar más gente o con esta gente se puede sacar adelante el trabajo. El grupo de trabajo es tan convincente que los cargos no son importantes. Hacemos volumen de trabajo muy por encima de lo que se podía. Todos tienen confianza para aportar”.

Su rol.

“Yo no vengo a sustituir a nadie. Vengo a tratar de ponerme a disposición del club, he pasado por diferentes fases. Que el trabajo en equipo dé rendimiento”

“El pasado verano se dio la opción de salir y el club, encabezado por los consejeros, a los que les tengo que agradecer la apuesta, me reforzaron, creían que podía ayudar al Oviedo y la decisión fue seguir aquí”.

Cervera y la plantilla.

“Ahora mismo el objetivo es adaptarnos rápido a la idea del entrenador, nos alineamos con él. Y que mejoremos. El tiempo nos dirá si podemos lograr mejores objetivos”.

“Me lo explicaron con mucha rotundidad, tanto Jesús como el presidente y el director general me lo exponen y yo soy empleado del Oviedo, todo lo que puedo aportar, si están convencidos yo también lo estoy. Cuando me llaman me pilla en un viaje al extranjero. He convivido este último viaje. Nuestra intención es que el grupo esté fuerte, convencido. Entiendo qué pasa por su cabeza”.

“Por el momento, estamos en periodo de estudio con el mister, necesitamos que tenga a todos a disposición, competimos mermados. Necesitamos que comprenda cómo es el club. Hemos vivido situaciones parecidas y hay que ver qué podemos hacer y aportarle todo lo que podamos”.

“Cuando se fichó a Cervera estaba al tanto, sabes por dónde van los perfiles. Una anécdota: cuando fui director deportivo del Cádiz mi primera llamada fue a Cervera, que había firmado con el Real Unión”.

El contrato.

“Va acorde a cómo realices el trabajo. Estaré aquí mientras las cosas vayan bien, el trabajo tiene que salir. Tenemos que intentar adaptarnos a Pachuca, además. No hemos establecido un tiempo, hay confianza en que si el trabajo va bien encaminado seguiremos trabajando juntos.

¿Refuerzos?

“En ello nos pondremos, en ver los márgenes económicos y deportivos. Sabemos cuáles son los perfiles que quiere el míster, trataremos si con lo que tenemos es suficiente o hay que hacer alguna modificación”.

“Necesitamos que la plantilla completa compita, porque evaluar todo eso es complicado. Tenemos que llegar a ese mercado sabiendo cómo es capaz de competir”.