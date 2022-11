El Oviedo ya prepara la visita del Granada: Sangalli se entrena con el grupo

El Oviedo regresó al trabajo esa mañana en El Requexón después de la jornada de descanso. Tras la dura derrota ante el filial del Villarreal, los azules ya preparan la visita del Granada, el domingo en el Tartiere. Álvaro Cervera, técnico azul, dirigió hoy en la ciudad deportiva una suave sesión debido a la carga de partidos. El entrenador pudo contar con algunos jugadores que no estuvieron ante el Villarreal por lesión. Jimmy, Viti y Sangalli se ejercitaron con sus compañeros, aunque el donostiarra no acabó la sesión. El resto de los lesionados (Borja, Koba, Miguelón y Pomares) no saltaron al césped, por lo que parece muy complicado que alguno pueda llegar a tiempo para el encuentro ante los andaluces. Muchos jugadores de los que se entrenaron no acabaron la sesión por precaución, debido a la citada carga física. Mario Fuente y Mangel, convocados ante el Villarreal B, también se entrenaron hoy con los mayores.

Relacionadas Así llegó Roberto Suárez a la dirección deportiva del Oviedo