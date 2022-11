El entrenador del Oviedo, Álvaro Cervera, analizó hoy en El Requexón la actualidad azul antes del partido ante el Granada, mañana en el Tartiere. El Oviedo recuperará a Viti y a Jimmy, ausentes en la derrota ante el filial del Villarreal. El técnico cántabro se lamentó de la debilidad en la defensa a balón parado, dijo que en lo anímico estaba “tocadete” y además aseguró que ya hablado con Roberto Suárez, nuevo director deportivo, sobre posibles fichajes en el mercado de invierno. Estas fueron las declaraciones del entrenador del Oviedo.

Parte de bajas

“Incorporamos a la lista del otro día a Jimmy y a Viti. Han entrenado normal y podrían salir de inicio, aunque no llegarían al final. No tenemos ninguna baja nueva. Vamos poco a poco”.

La situación del equipo

“Preocupación, no solo es ahora, también viene del pasado reciente. No somos eficiente con el balón parado y lo saben los contrarios. Estamos intentando hacer cambios, que no aseguren que dejen de marcarnos, pero a lo mejor conseguimos estar más atentos. No todos los contrarios son tan buenos a balón parado. Es un problema, pero no podemos derivarlo todo ahí. Repito: tenemos un problema a balón parado y cuando nos tiran un córner y una falta nos provoca ansiedad”.

Lo peor, los resultados

“Voy a dar un titular: del equipo me gusta todo menos los resultados, pero el que escuche esto dirá que este tío es tonto. Pero me gusta todo lo que veo. Si no cambian los resultados lo tendremos muy fastidiado, pero lo demás me gusta: como entrenan, como jugamos. Me gusta el día a día, pero los resultados tienen que cambiar”.

La llegada de Suárez a la dirección deportiva

“Siempre es bueno que haya un interlocutor entre el cuerpo técnico y el dueño. Seguramente me llegarán menos problemas directos y no me tendré que enfrentar directamente. Roberto Suárez es un hombre de fútbol. Hemos hablado de posibles incorporaciones, no de nombres. Me pregunta: ¿tú que crees que le falta al equipo? Digo, esto. Estamos buscando perfil de jugadores”.

La identidad del Oviedo y la presión en Villarreal

“No presionamos más arriba. El Villarreal sacó la pelota por filosofía desde atrás. Hay momentos en que tú si puedes presionar arriba, porque había unos pases que no queríamos que diesen. No somos un equipo que vamos a ir arriba sí o sí, no. Vamos a ir a donde el juego y el partido te lleve. Algunas veces lo haremos arriba. No he venido yo para decir: Ahora vamos a apretar arriba. Nosotros estudiamos muy bien el partido y lo analizamos bien”.

¿Cómo se encuentra en lo anímico?

“Estoy tocadete…Vienes, ves que hay un trabajo, que los jugadores están abiertos, que se hacen cosas bien y pam. Te vas a casa tocado. Pero eso no quiere decir que no esté animado, más que nada estoy contrariado”.

El Granada

“El último partido que le vi, el otro día contra el Levante, pero también el último en Cartagena, que fue un espectáculo. Fueron muy peligrosos, rápidos, y creo que el Granada es un equipo al que hay que controlar si lo quieres ganar. Si lo dejas libre y te pegas con él, te va a ganar. Tenemos nuestra manera de plantear el partido”.

Balón parado

“Sí, ha dado tiempo a hablarlo, a mirar muchas imágenes y ver dónde está el fallo. Hoy hemos estado más tiempo de lo normal. Estar tanto tiempo parados antes de un partido no es bueno. Veremos mañana si lo hemos solucionado. No depende solo de nosotros”.