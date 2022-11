Pachuca avanza en la estructura del Oviedo: los cambios silenciosos que están teniendo lugar

De un tiempo a esta parte en las oficinas del Oviedo hay más movimiento que antaño. Gente va y gente viene. Muchos cambios en el Oviedo son silenciosos. Por ejemplo, desde hace un tiempo varios enviados de México se ocupan de asuntos cotidianos de la entidad. Está Zadet Vargas, director comercial del Salón de la Fama de Pachuca, ayudando en la parte comercial. También Ricardo Martínez, un joven abogado mexicano de confianza de Pachuca que colabora en el museo.

Hay más: Jorge Luis Hernández Ortiz se ocupa de las cuentas, informando todos los días a Gerardo Cabrera, jefe de finanzas desde México. En definitiva, el grupo propietario del Oviedo está dotando poco a poco al club de una estructura de la que hasta ahora carecía, según dijo el exmáximo accionista Arturo Elías. Carso se echó a un lado precisamente porque pensaba que no podía dotar al club de un esqueleto profesional. Pachuca cogió el relevo y en eso está: nuevo presidente, nuevo director general...Por eso el club dio un paso más y ayer hizo público su nuevo organigrama, que establece gráficamente el reparto de poder en el club y puede consultarse en el gráfico que acompaña esta información.

«Con el objetivo de optimizar recursos y mejorar resultados, se perfila un nuevo orden operativo para que las funciones jerárquicas de cada área queden estipuladas de manera clara y concisa con el fin de establecer un nuevo cuadro de mando», indicó el Oviedo. Pachuca establece que Jesús Martínez, máximo accionista, es la máxima autoridad. Justo después está Martín Peláez, presidente del consejo de administración en el que están Manuel Paredes, Fernando Corral y previsiblemente volverá Jorge Menéndez Vallina.

El plan es incorporar otros nuevos consejeros. Tras Peláez la estructura se divide en dos vertientes, algo que no sucedía con Carso. Una, la deportiva, con el director general Agustín Lleida como máxima autoridad, seguido del recién nombrado director deportivo, Roberto Suárez. Luego estaría la secretaría técnica, el cuerpo técnico de Cervera, la dirección del fútbol base de Antonio Rivas, el departamento médico, la dirección administrativa deportiva y la dirección de ciencias del deporte. Hay áreas que ocupan varios empleados y otras que están por cubrir. El club no facilitó los integrantes en cada puesto. La otra vertiente del organigrama es la corporativa. Es decir, la gestión no deportiva. En ella se incluyen varios departamentos como la dirección financiera (Jorge Luis Hernández Ortiz), responsable de comunicación (Laura González-Manjoya), responsable comercial (Cristina Serrador), director de seguridad (Chus Álvarez) o la Fundación, cuyo presidente es César Martín.

Nuevo horario en el Tartiere. Por otro lado, el Oviedo anunció ayer un nuevo horario de atención al público de 8.30h horas 15.30 en el Carlos Tartiere, para «favorecer la conciliación laboral y familiar».