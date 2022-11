La vida de "jubileta" de Irureta, feliz en Getxo: "Ahora sí puedo dedicarme a la familia"

De sus seis nietos, uno, el varón, le ha salido por el fútbol. "Luisito es bueno, sí, sí. Y le gusta mucho. Se sabe todos los futbolistas", dice Jabo sentado con su mosto en el hotel Embarcadero de Getxo, a 200 metros de su casa. "Aquí vivió Bielsa dos años", enfatiza. Y eso, viniendo de un tipo que se pasó siete años en un hotel en La Coruña, es el mejor certificado de calidad posible. Jabo Irureta, 74 años, pasea a la vera de la ría de Bilbao con una ligera cojera. Se señala el tobillo izquierdo, "esto es herencia del fútbol", aclara con una sonrisa. Conserva planta de deportista, aunque lo de los banquillos, dice, ya le queda más lejos.

–Esto de la vida de "jubileta" me gusta, sí. Al principio cuesta dar el paso para dejarlo. Es cambiar una presión increíble a nada de un día para otro. Esa adrenalina de los banquillos, ser el centro de atención… Cuando lo dejé me venía a la cabeza alguna noche en la cama.

–¿Qué hace ahora Jabo Irureta?

–Paseo, veo fútbol, mucho fútbol. Y otros deportes. Me sigue encantando el ciclismo. Tengo mucho tiempo libre, pero lo aprovecho. Lo mejor de esta vida es poder ver a la familia. Cuando era entrenador, ellos se quedaban aquí. Me fui solo a cada equipo que entrené. Viví la famosa soledad del entrenador. Es duro cuando lo ves con distancia. Lo que más me gusta de estar jubilado es que ahora sí puedo dedicarle tiempo a la familia.

Irureta fue un destacado futbolista: 344 partidos en la máxima categoría, entre Atlético y Athletic, lustran su curriculum. Ganó dos Ligas, una Copa y una Intercontinental con los colchoneros.

Y aunque parezca complicado, su poso como entrenador es aún más marcado. Porque solo Luis Aragonés, el que fue su compañero y técnico, le supera como entrenador con más partidos en la historia de la Liga: 756, el Sabio; 612, Jabo. Su último banquillo fue el Zaragoza, en 2008. Una mala experiencia. Pasó después a los despachos, como director deportivo del Athletic y aceptó después ser seleccionador de Euskadi. Tras esas dos incursiones, en 2011, se alejó del fútbol.

Ahora disfruta de otra perspectiva del fútbol, la de mero aficionado, desde Getxo.

–¿Qué le atrae del fútbol actual?

–Me gusta cómo se juega, creo que hay mucho nivel. El Madrid es muy compacto, solo hay que ver los de arriba y los tres del medio. El Barça puede dar guerra. A mi Atleti le está costando. El Athletic tiene buena pinta. A Valverde le tuve en el Sestao y en Bilbao. Está armando un buen equipo.

–¿Con qué entrenador actual se identifica?

–Me encanta Ancelotti. Me parece que sabe cómo llevar un equipo, su gestión. Es un estilo parecido al de Del Bosque, un buen amigo desde que nos enfrentáramos de futbolistas. Y sigo mucho a los que han sido jugadores míos. Tengo varios, ¿eh? Está Valverde, Setién, que era mi capitán en el Racing; Sergio, ahora en el Cádiz; Karpin, con Rusia; Scaloni, seleccionador de Argentina…

–Dígame un futbolista actual que le hubiera gustado entrenar.

–A Messi, a Messi.

–Lo sufrió en contra.

–Varias veces. Por cierto, lo vi hace poco. Estuvo en Argentina entrenándose en Lezama y me llamó Scaloni para verme. También vino a verme Messi, estuvo muy cariñoso.

–Haaland y Mbappé. ¿El fútbol del futuro?

–Lo que más me llama la atención es la velocidad a la que ejecutan todo. Un síntoma de cómo ha evolucionado el fútbol. Mira, de vez en cuando me llama Alberto, el de Candás, un buen amigo con el que compartía habitación en el Atlético. Él siempre me quiere convencer de que nuestra generación era mejor. "¡Jabo, qué bien jugábamos nosotros!". Nada, nada. No hay comparación, pero los de ahora juegan mucho más rápido.

–¿Qué le llama la atención del fútbol actual?

–Que ahora se cuida todo, se trabaja al detalle. Hay nutricionista, los servicios médicos son enormes: Cada entrenador viene con un grupo de trabajo de cuatro o cinco ayudantes. Hay una figura, la del readaptador, que nunca lo había visto. Una locura. Yo iba solo a cada equipo. Me hubiera gustado tener ayudantes fijos.

–Y el físico.

–Me acuerdo cuando en el Atleti nos entrenaba Míster Látigo (Maximilian Merkel): nos mandaba subir y bajar escaleras allí en el Manzanares. Y después dar vueltas al campo hasta acabar mareado. En eso consistía la carga física. Ahora se busca ese rendimiento con otros sistemas, es todo mucho más moderno.

Irureta dejó un gran recuerdo allí por donde pasó. Coruña fue su cénit: logró la Liga y la Copa del Rey. Metió al equipo en semifinales de la Champions. Pero él siempre destaca Oviedo como el lugar donde se hizo entrenador.

–Era una responsabilidad grande porque iba a suceder a Miera. Pero era una gran oportunidad. Había entrenado al Logroñés y me echaron teniendo el equipo en buena posición. ¡Teníamos un positivo! Quería demostrar que podía entrenar en Primera.

–¿Cómo era aquel Oviedo?

–Un club familiar, pero muy bien organizado. Tenía fama. Eugenio era la clave. Siempre fue muy afable conmigo. Un presidente de los de antes, sabía de fútbol. Seguramente, el presidente más "futbolero" de los que tuve en mi carrera como entrenador.

–Cuando se presentó en Oviedo proclamó que era "el equipo de Asturias".

–¿Dije eso? (Risas) Los derbis se nos daban muy bien. Incluso el Torneo Principado. Eran semanas especiales, había mucha piquilla. Recuerdo el ambiente que había en los campos, un espectáculo. He vivido muchos derbis y el asturiano es de los que más se viven.

–¿Cómo se logra estar una temporada entera sin perder en casa?

–Nos ayudaba mucho el Tartiere. Los aficionados apretaban y los jugadores se crecían. Se sentían respaldados y se generaba una atmósfera impresionante. Se echa de menos ese tipo de estadios. En el nuevo Tartiere he estado alguna vez que me han invitado, es diferente. Puede que haya perdido un poco de encanto.

–La UEFA contra el Génova.

–Recuerdo que en Oviedo aparecían italianos por todos lados. No sé cuántos vendrían. Estaba el campo a reventar, nunca había visto el Tartiere así. Me acuerdo del gol de Bango, claro. Fue un córner, una jugada de estrategia que teníamos.

–La vuelta fue dolorosa.

–Lacatus había estado en la Fiorentina y en Italia le conocían, sabían que tenían que buscarle la cosquillas. Fueron a por él. El árbitro no ayudó y Skuhravy fue nuestro demonio. Qué pena aquello, que solo hubiéramos podido jugar una eliminatoria, porque el equipo era fuerte, estaba preparado para pelear con todos. Tuvimos mala suerte en el sorteo, de aquellas los italianos eran el coco, los rivales más duros.

–¿El jugador con más talento que entrenó en Oviedo?

–Gracan. Si no hubiera sido por las lesiones… Técnicamente el mejor jugador que tuve en el Oviedo. Tenía una visión de juego… No quiero compararlos, pero tenía cosas de Luka Modric, salvando las distancias. Tuve también a Lacatus que venía de ganar la Copa de Europa, pero creo que Gracan en cuanto a talento era el mejor.

–Tuvo grandes futbolistas.

–Muy buen grupo. Estaba Gorriarán, que además de gran defensa hacía equipo. Apretaba a la gente. Le venía muy bien a los jóvenes. Iba a Gijón y le llamaban de todo.

–Y Jerkan.

–Muy elegante. Se complementaba muy bien con defensas de otro perfil.

–Carlos.

–Estaba a otro nivel. Un hombre de área, era muy importante para nosotros.

–Uno con el que se las tenía tiesas: Bango.

–Teníamos una relación especial. Lo ponía siempre, tenía calidad, rendía en varios puestos. Tenía carácter, alguna vez chocamos, pero tengo un gran recuerdo de él.

Para refrescar la memoria, al entrenador se le enseñan algunos recortes de prensa de su época: de la UEFA, de los derbis, de grandes partidos, de su despido... Jabo se detiene en un reportaje. Versa sobre un aficionado que era especialmente crítico con él en su etapa en el banquillo y que años después reconocía que Irureta era el mejor entrenador que había pasado por Oviedo. Jabo acompaña la lectura con una carcajada.. "Si me dejas, este me lo llevo para enseñárselo a mi mujer", solicita.

–¿Qué significa Oviedo para usted?

–Estoy agradecidísimo, fue como una mili para mí, un lugar en el que me convertí de verdad en entrenador. La experiencia en Oviedo me sirvió en el futuro. Creo que el sentimiento es recíproco. La gente siempre me alienta, me recuerda con gran cariño.