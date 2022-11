Cervera aguarda por al menos un extremo

No ha sido nada más que una toma de contacto. Una especie de tanteo. No les ha dado tiempo a más: Roberto Suárez solo lleva una semana en el cargo. Pero las piezas para el mercado de invierno empiezan a colocarse en el tablero de Álvaro Cervera, entrenador del Oviedo, que antes de firmar su contrato ya hizo saber al club que veía necesario incorporaciones en determinados puestos.

En el radar hay, al menos, un extremo, la pieza que quedó pendiente en verano. Ayer, antes del partido de esta tarde ante el Granada, el técnico habló por primera vez sobre posibles fichajes. "He hablado con Roberto Suárez. Creo que siempre es bueno que haya un interlocutor entre el cuerpo técnico y la dirección y la propiedad. Seguramente los problemas me llegarán en menor medida así. Suárez es un hombre de fútbol y hemos hablado de jugadores y del equipo. A ver si la relación es buena, que como todo en el fútbol dependerá de los resultados", dijo el cántabro, que añadió que "hemos hablado de posibles incorporaciones, no de nombres. Me pregunta: ‘¿Qué crees que necesita el equipo?’ Y yo le contesto. No lo voy a contar aquí, claro. Estamos buscando perfiles de jugadores que creemos que le puede faltar al equipo", aseguró.

Cervera no quiso hablar de posiciones para no perjudicar a una hipotética futura negociación, pero la búsqueda del Oviedo apunta de forma prioritaria a un hombre de banda, sin descartar otras posiciones. El técnico del Oviedo, mientras llega invierno, habló ayer del momento del equipo y dejó una curiosa reflexión. "Voy a dar un titular: del equipo me gusta todo menos los resultados, pero el que escuche o lea esto dirá que este tío es tonto. Pero me gusta todo lo que veo. Si no cambian los resultados lo tendremos muy fastidiado, pero lo demás me gusta: cómo entrenan, cómo jugamos. Me gusta el día a día, pero los resultados tienen que cambiar". El técnico, además, se mostró muy preocupado por el balón parado y ayer ensayó la defensa de esas jugadas durante media hora. Cervera no se fue de la ciudad deportiva sin mostrarse irónico sobre su estado de ánimo. "Estoy tocadete…Vienes, ves que hay un trabajo, que los jugadores están abiertos, que se hacen cosas bien y pierdes. Te vas a casa tocado. Pero eso no quiere decir que no esté animado, más que nada estoy contrariado". Hoy podrá estar contento si su Oviedo le brinda una victoria.