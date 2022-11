Cervera: "Ganamos al Granada con diez, no somos tan malos"

El técnico del Oviedo, Álvaro Cervera, valoró la victoria del equipo azul al Granada (1-0) y dijo que el triunfo vendrá muy bien en el apartado anímico. Estas fueron sus declaraciones.

Análisis

"Todos los partidos son trabajados. El esfuerzo ha tenido hoy recompensa, otras veces peleas lo mismo y se te pone mal. Desde el principio se puso muy feo, porque quedarte con 10 es una gran desventaja, y contra el Granada más. Hicimos un pequeño cambio y esperemos a acertar en una o que ellos se equivocasen. Les obligamos a centrar mucho y hemos preferido que dispararan desde fuera. Centraron mucho, pero estuvimos bien. Y el portero estuvo sensacional".

"En el fútbol nunca lo sabes. Si hubiésemos marcado en el último minuto...Marcamos, pero todavía podíamos pasarlo mal. Hemos marcado faltando quince minutos. Me alegra por los jugadores, se les veía saturados, no ganábamos...Ahora vamos a descansar un poco y seguro que de ánimos estaríamos mejor".

La expulsión

"No he hablado con Aceves. Creo que si le agarras es roja y si le zancadilleas no. La norma no me parece lógica y seguro que se cambiará. He preguntado a la gente que lo vio y me dice que no es ni falta. Me imagino que en el VAR estarán todos de acuerdo. Pero dejar a un jugador con uno de menos...Eso habría que revisarlo".

"En lo anímico puede ayudar muchísimo. Los últimos resultados dan mala sensación. Cuando estas solo pensamos: "Como salimos?. Esto nos va a ayudar. Hemos ganado al Granada y con diez, no somos tan malos. Nos hace falta confianza y autoestima. También jugar al fútbol".

Cambio en la portería

"El tema de la portería es personal mío. Pensé que tenía que cambiar. No soy de cambiar los porteros, pero pensé que tenía que hacerlo. El resto de la defensa también es por la situación. Ellos han cambiado mucho. A Braat lo he visto muy bien, planeamos los centros y salió por arriba. Eso a un equipo le da mucho aire. Ha estado sensacional".

Rama

"Cuando llegué aquí, miramos los datos de los jugadores y los de Rama son espectaculares. He hablado con él varias veces y hay que conseguir que esos datos sean para bien. Es de los que más corre y luego no se refleja. Hay que hacer que ese jugador entre más en juego. Este tipo de futbolistas lo que hay que hacer es quitarle lo malo".