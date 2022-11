Pasaron por malas situaciones en el Oviedo y saben salir de ellas: "Trabajo y buena cara, esa es la fórmula"

Hay un sentir común dentro del Oviedo que parece extenderse a buena parte del oviedismo: el equipo no tiene una plantilla como para ir en descenso. Lo indiscutible es que así es: el Oviedo marcha el 19.º clasificado, con 13 puntos. Nadie imaginaba una situación como la actual, que según se analiza en el club la explican varios factores, desde las lesiones, a la poca adaptación de Bolo, pasando por la endeblez a balón parado y el poco colmillo arriba.

El club ya ha movido ficha: cambio de entrenador y de director deportivo. El turno es de los jugadores. Hoy ante el Granada tendrán una oportunidad perfecta ¿Cómo se sale de una situación inesperada? Los que vistieron la camiseta azul y pasaron por algo parecido lo tienen claro: "Trabajo, buena cara y perfil bajo. Hablar poco y entrenar mucho". Coinciden en el análisis un grupo de exfutbolistas del Oviedo de esta etapa en Segunda División. Tuvieron al Tartiere en contra y levantaron la situación. También lo hicieron en otros equipos en los que militaron. Miguel Linares, excapitán y máximo goleador en el año del ascenso, lanza un consejo. "En estos casos lo mejor es olvidarse de la clasificación. Me tocó vivir situaciones parecidas y yo ni la miraba. ¿Para qué? Puede pesar y provocar que el jugador se venga abajo", razona el exjugador, que reside en Zaragoza y ve todos los partidos del Oviedo. "El Oviedo saldrá de allá abajo, es cuestión de tiempo. Tiene plantilla de sobra y un entrenador que es de lo mejor de la categoría. Cervera es palabras mayores y ha llegado con su idea clara, a quién le guste bien y a quien no, también. Como oviedista estoy muy tranquilo, aunque la camiseta pesa", dice el maño.

Néstor Susaeta, actual director deportivo del Rayo Majadahonda de Primera RFEF y exjugador del Oviedo, está al día de lo que sucede en el club. "La situación es mala, eso es indiscutible. ¿Cómo se saca? En el día a día, con un perfil bajo, trabajando mucho y hablando poco", razona el que fuese extremo derecho del Oviedo. "La plantilla es buena y responsable, solo tienen que soltarse un poco. Los que estamos fuera confiamos y es momento de echar una mano: todos a una. Estoy seguro de que la afición apoyará", recalca el madrileño.

Toché también fue capitán del Oviedo y ahora es director deportivo del Orihuela, de Tercera División. "La fórmula para salir de abajo es más sencilla de lo que parece: si están trabajando bien y cada uno da su mejor versión, no habrá problema. El Oviedo tiene una buena plantilla, no ha sido inferior a ningún rival y tiene un entrenador experto en la categoría. Lo importante es que los jugadores no pierdan la confianza y que se abstraigan de lo de fuera. El equipo saldrá muy pronto de abajo", asegura.

David Rocha, excentrocampista, también está en los despachos. Es el director deportivo del Mérida, de Primera RFEF, y dice que los jugadores del Oviedo tienen que "currar y currar" para salir de abajo. Según él, el equipo azul tiene un factor diferencial: su entrenador. "Cervera puede sacar rendimiento inmediato y cuando toda la plantilla esté disponible se verán los resultados". El diagnóstico coincide: hay plantilla. Solo se necesita una cosa: trabajo.