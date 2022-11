Lo que no se vio del Oviedo-Granada: la seguridad de Braat y la curiosa reflexión de Enrich

La victoria del Oviedo al Granada (1-0) que puso al Tartiere patas arriba de alegría fue de área a área. De Quentin Braat, que debutó como azul, a Sergi Enrich, revulsivo necesario para poner el tacón en el momento preciso y meter el tanto de la victoria. Que el menorquín esperase su turno en el banquillo fue normal, con Bastón y Obeng de dulce. No sorprendió. Además, arrastró molestias durante la semana. La novedad fue el cambio en la portería. Cervera le dio la alternativa al meta francés, fichaje de Rubén Reyes, ante el drama a balón parado. El galo convenció al Tartiere: mostró poderío en el juego aéreo y en la segunda parte tuvo tres paradas de mérito. Cervera destacó su labor y la tildó de "excelente". Un indicio de que su decisión del cambio en la portería, posición siempre polémica, apunta a tener continuidad. Braat las paró y Enrich metió la que tuvo en el otro área. "Yo creo que ha sido un golazo.

Mira que llevo bastantes goles en mi carrera, pero como este creo que ninguno. Vengo de entrenar fatigado toda la semana porque en Mendizorroza me dio un pinchazo en el isquiotibial. Hoy he tenido un premio que creo que me lo merezco, entreno día a día y soy un jugador que hace grupo", dijo Enrich, feliz tras la victoria. "Me hice una ecografía y Gabri el fisio me dijo que si entrenaba estaba loco, pero le dije que no iba a parar", aseguró. Enrich, que fue un fichaje de Bolo, habló también del exentrenador azul. "Cuando ganas un partido así y de esta forma te vienen muchas cosas a la cabeza y pensé en Bolo. A mí me dio mucho y aquí en el Oviedo no le salieron bien las cosas y no porque él no quisiese, sino porque así es el fútbol". El delantero se despidió con una reflexión sobre el cambio de entrenador: "Parece mentira, pero cuando viene un entrenador nuevo te tocan una tecla y cambias, es así. Los futbolistas somos un poco raros".