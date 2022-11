Así recupera el "Almirante Cervera" el pulso del oviedismo: "Su estilo cala"

Las caras en el palco del Oviedo tras la expulsión de Aceves durante el partido ante el Granada eran un poema. Un partido más o menos controlado, un planteamiento serio, el público animando...Y otro encuentro que se asomaba al precipicio para desgracia azul. Muchos jugadores no miran la tabla, pero los aficionados y los dirigentes, sí. Al descanso, con cuarenta y cinco minutos por delante con un jugador menos ante un recién descendido, se percibía cierto tembleque. No así en el vestuario del Oviedo. El jefe, Cervera, tenía clarísima la receta. Defender bien atrás con tres centrales, dejar tirar al Granada desde lejos y aprovechar los espacios. "Alguna vamos a tener, podemos ganar", transmitió el "Almirante". Dicho y hecho.

El plan de partido y el resultado fortalecen al técnico del Oviedo, que marca el rumbo, y ha servido para recuperar la moral del oviedismo y el ánimo de una plantilla que pasaba por malos momentos. Hay jugadores, apuntan en el club, que han mejorado claramente con Cervera. "No éramos tan malos como parecía", apuntan en los despachos. Se espera que la victoria, revitalizante, sea un punto de inflexión. Por varios factores.

El estilo Cervera

El Oviedo venció al Málaga en el debut de Cervera. 1-0 de penalti y un juego trabado. El resultado convenció al técnico. El juego no. Todo lo contrario. El cántabro comentó varias veces que no le había gustado su equipo. Los azules concedieron atrás. Ante el Alavés y Villarreal B el equipo sí evolucionó, a juicio del entrenador. Aún así: cero puntos por el balón parado. El partido ante el Granada, de urgencias, tuvo pese a las circunstancias de la roja todos los ingredientes del estilo de Cervera. Fue el partido con menos posesión de los azules (28%) con el cántabro al mando. También el de menos tiros a puerta (1). Los datos de los partidos que lleva dirigidos Cervera dejan claro que su Oviedo no apostará por ser protagonista. No lo necesita: 37% de posesión ante el Málaga, 42% ante el Alavés, 38% frente al Villarreal B y el citado 28% ante el Granada. En global, 6 puntos de 12. La mitad.

Queda mucho por mejorar, pero los azules parecen estar en el buen camino. El reto es recuperar ahora a lesionados ante el parón por la Copa del Rey. El plan es darle la alternativa a los menos habituales en el duelo del domingo ante la Gimnástica de Torrelavega.

Intervencionismo y un mensaje claro que cala en la plantilla

Al finalizar el partido ante el Granada, con los jugadores celebrando en el vestuario la victoria, Cervera cogió un rotulador y escribió en la pizarra: “Miércoles, 10.30 horas”. Órdenes claras y concisas, como dijo en su presentación. La norma se extiende para una indicación táctica y también para asuntos cotidianos, como fijar el siguiente entrenamiento. Miembros de la plantilla del Oviedo admiten entre bambalinas que los planteamientos del cántabro calan más que los de Bolo, que lo entienden mejor. No se trata, en cualquier caso, dicen varios jugadores, de una crítica al técnico bilbaíno, que pese a los resultados tiene buena imagen en el vestuario. Con Cervera hay más sencillez. El cántabro marca más distancia con los jugadores, pero está muy encima de cada futbolista. Las sesiones tienen más intensidad. En el vestuario también se comenta la capacidad táctica de Cervera de intervenir en los partidos. El mejor ejemplo sucedió ante el Granada. El cambio de Obeng y apostar por un sistema de tres centrales fue clave para conseguir la victoria, dicen en la caseta.

Jugadores que recuperan su mejor versión

Costaba encontrar a un jugador en forma en el Oviedo en las últimas semanas. Es algo que suele suceder en un contexto de crisis global. Ni la defensa, antaño un fortín, respondía. Poco a poco, el equipo va recuperando a sus baluartes. Luismi, por ejemplo, ya se acerca a su mejor versión con el Oviedo. También Rama, al que respaldan los datos, está evolucionando. Lo mismo pasa con Obeng, en buena forma los últimos partidos y también con hombres como Calvo o Costas, alejados de su nivel en este inicio de Liga. El diagnóstico es claro en la entidad y también favorece al entrenador: los jugadores que en el último curso fueron diferenciales están recobrando pulso y la plantilla está revalorizada respecto a hace poco más de un mes.

El técnico envía un mensaje a la dirección deportiva

Cervera considera que el Oviedo necesita refuerzos para estar más arriba. Lo piensa desde antes de llegar y no tiene problema en decirlo en público. En la previa del partido ante el Granada dijo que ya había hablado de posiciones a reforzar con Roberto Suárez, director deportivo. Y tras el triunfo se le escapó una pista: "Nos queda un cuarto delantero, ese rápido que nos pueda dar algo diferente desde el banquillo". El club ya ha tomado nota para el mercado.