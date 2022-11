Arturo Elías, cuando se cumplen diez años de la salvación del Oviedo: "Nos faltó haber estado más cerca, la distancia no ayudó"

Arturo Elías (Ciudad de México, 1966) sigue estando al día de la actualidad azul. Ve todos los partidos del Oviedo. "¿Oye, cuándo vuelve Borja Sánchez". Pero el empresario azteca lo ve desde otro prisma. Dice que ahora es un aficionado más, aunque sigue sufriendo. Elías concede a LA NUEVA ESPAÑA su primera entrevista desde la venta del club al Grupo Pachuca. El mexicano, exmáximo accionista del Oviedo de la mano de Carlos Slim (Carso), hace balance sin rencor cuando se cumplen 10 años de su llegada, que supuso la salvación del club azul. Hace autocrítica, promete volver a Oviedo y que cree en el play-off.

–¿Cómo recuerda aquellos días?

–Me acuerdo de todo, absolutamente de todo. De la llamada de la radio, de la actividad en las redes sociales, de la primera llamada con Toni Fidalgo… ¡10 años! Ya pasó mucho tiempo, pero para mí y para mi familia el Oviedo fue algo muy importante.

–¿Quién le viene a la mente?

–La primera persona en la que pienso si retrocedo diez atrás es en el ingeniero Slim. Yo pensaba que entrar en el Oviedo era una locura. No conocía a Oviedo de nada. Él me dijo que teníamos que salvar a esa afición.

–¿Cómo fue esa conversación?

–Le conté lo que había pasado, lo de la broma de la radio, cómo se estaba movilizando la afición… Me dijo que si era así, esa afición no podía perder a su equipo. Me dijo: "Éntrale". Yo le decía que era un equipo de Tercera, que no conocía la ciudad y que sería difícil. Me dijo que adelante. Y así fue. Al principio pusimos dos millones, pero luego más. Mucha gente se pensaba que fue solo eso. Pero fueron dos, luego otros dos, y luego otros dos... Así hasta 18.

–¿Se arrepiente?

–No, al revés. Han sido casi diez años maravillosos de mi vida con el Oviedo. Disfruté, sufrí mucho, y mi familia se involucró muchísimo. Tuvimos más alegrías que momentos difíciles y nunca te puedes arrepentir de algo como el Oviedo.

–Su primera visita fue un acontecimiento social en la ciudad.

–Me acuerdo perfectamente. El aeropuerto, el hotel, la visita al Ayuntamiento, conocer a los jugadores, el estadio… Son grandes momentos de mi vida.

–¿Esperaba haber estado diez años?

–Esperaba estar tantos años, sí, pero ya en Primera División. A ver cómo digo esto. El Oviedo no ha sido un fracaso para mí, para nada, pero quizá sí una decepción por no haber conseguido esa meta. Aunque tengo la esperanza de conseguirla no muy tarde, porque sigo siendo oviedista.

–¿Qué le ha faltado a Carso en estos diez años?

–Creo que nos faltó haber estado más cerca. La distancia física de México a Asturias fue lo que no ayudó.

–¿De cara a tomar decisiones?

–No tanto. Las decisiones importantes se pueden tomar lejos, pero estar cerca es importante para el día a día. Saber qué siente cada jugador, cada directivo. Estar en el día a día del cuerpo técnico. Faltó eso.

–¿Qué persona destaca de estos años?

–Hay muchas, pero sin duda un amigo que tengo para toda la vida es Jorge, el "presi". Es un gran tipo y será mi amigo para siempre. Hay muchas otras personas que están en mi corazón: jugadores, técnicos, empleados…Pero si me pregunta por una, sin duda, el presi.

–Lo conoció en su primera visita

–Eso es. Hicimos una gran amistad. Sufrimos juntos, lloramos juntos, reímos juntos. Se ganó mi confianza en ese primer viaje a Oviedo. Es íntegro, honesto y pasamos momentos maravillosos y felices. Cuando eso pasa la relación se fortalece y no es fácil encontrar alguien en la distancia en el puedas confiar.

–También tendría alguna decepción personal…

–Varias, pero prefiero no decir nombres. Usted lo sabe…

–No, ¿quién es?

–Claramente hay uno, pero prefiero no decir nombres.

–¿Cuál es su papel con el 20% de las acciones?

–Mi papel es de un hincha y un aficionado más. Cuando vendimos la mayoría absoluta pensé que iba a dejar de sufrir con el Oviedo y no ha pasado eso: sigo sufriendo. Quizá algo menos, pero no mucho. Sigo siendo un aficionado más, de sangre azul.

–¿Habla con Jesús Martínez, su sustituto?

–Hablamos, pero en un tono más de amistad que de sociedad. Intercambiamos puntos de vista y le doy el mío, pero no en un punto de vista de gestión.

–¿Cómo ve al equipo?

–Creo que está pasando por un momento difícil, con muchas bajas. Ahora el equipo se está acoplando al nuevo técnico, el cual esperemos que dé los resultados que todos queremos. No estoy preocupado por el equipo.

–¿Su mejor momento?

–El ascenso en Cádiz.

–¿Y el peor?

–Los momentos que vivimos durante la pandemia, cuando estuvimos cerca del descenso. Fueron momentos duros porque además de la situación del equipo estaba la global y sanitaria del mundo. Recuerdo aquellas videoconferencias con los jugadores y no entender bien qué estaba pasando.

–¿Volverá a Oviedo?

–Hombre claro, si Dios quiere muchas veces. Siento Oviedo como mi segunda casa. Sin duda regresaré para el play-off.

–¿Lo ve posible?

–Se ve complicado ahora mismo, pero tampoco lo descarto. Queda tiempo de sobra y en Segunda División ganas tres partidos y te pones arriba. Y tenemos a los dos Borjas…