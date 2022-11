Álvaro Cervera atendió a los medios en El Requexón en una semana de buenas noticias: Sangalli está recuerado y Borja Sánchez y Pomares empiezan a tocar balón. El domingo toca duelo ante la Gimnástica en la Copa y el técnico advierte de la dificultad de la empresa.

Los lesionados.

“Seguimos con 6 bajas, no puedo contar con Miguelón, Pomares, Borja, Koba, Javi Mier y Enrich. Incorporamos a Sangalli, no para 90 minutos pero puede jugar. Los que veis tocando el balón (Borja y Pomares) es que parte de los entrenamientos ya los harán”.

Su experiencia en Copa.

“Siempre he sido crítico con la Copa, no me gusta el sistema. Me gusta que todas las competición tengan todos las mismas oportunidades. Va dirigida hacia los pequeños pero no deja de adulterar la competición. Lo entiendo pero no me parece bien. Es un partido y no concibo salir sin ir a ganar. Todos los partidos que juegue el Oviedo saldrá a ganar. Hay jugadores que quieres ver, lo principal es ganar el partido”.

Rotaciones.

“Quiero ver jugadores que no he podido ver por la inmediatez. Me gustaría ver a Jimmy porque no le he visto. Abel de lateral es interesante porque está Alonso sancionado en Liga. Van a jugar jugadores distintos, es por este partido concreto”.

“Viene bien el parón haber ganado y empezar a ver jugadores que solo los veía en el gimnasio”.

La opción de tres centrales en el futuro.

“Contra el Granada fue por quedarnos con diez. Tuvimos una charla al descanso, planteamos las opciones peores: el Granada nos va a cansar y encontrará espacios en algún sitio. La forma de que no lo encuentren era acumular gente por dentro y que tiren desde lejos y también tener gente para los centros. Salió bien porque el resultado fue bueno, pero difícilmente me verás jugar con cinco atrás en otras circunstancias, es complicadete”.

Fichajes.

“Me han preguntado, he hablado con el club y Suárez y he dado mi opinión. He dicho en lo que creo que podemos mejorar, Tenemos bandas buenas, si podría ser interesante algún futbolista diferente. Pero no he hecho hincapié en las bandas, sino en alguna otra posición”.

“Arriba sí que estamos de acuerdo, tenemos 3 muy buenos delanteros pero muy parecidos. Cuando quieres cambiar el partido tiras de uno más fresco pero me gustaría un cuarto delantero más rápido y desequilibrante. Sí lo hemos planteado”.

Marcelo Flores.

“Entrena muy muy bien y se ha quedado 2 partidos sin jugar. Me sorprende con su juventud lo bien que ha entrenado. Quiero verlo porque no sé cuál es su mejor posición. Pude brillar en una posición y que el equipo se resienta, hay que verlo en el contexto del equipo. Tiene muchas condiciones pero hay que buscarle el sitio”.

La Gimnástica.

“El preparador físico es de Santander, los conoce, es de una categoría inferior pero será difícil. Si te lo tomas como muchas veces pasa, lo puedes perder. Si lo llevas cómo tu quieres, normalmente lo acabas ganando. Pero es difícil de ganar. Intentaremos en el campo saber jugarlo”.