Sid Lowe, clave en el milagro del Oviedo en 2012: "Aún estamos a tiempo de recuperar la llama con los aficionados extranjeros"

"¿Diez años ya?". La primera reacción de Sid Lowe (Archway, Londres, 1976) es de sorpresa. Como si se le hubiera echado el tiempo encima. Ha pasado una década desde que el Real Oviedo regateara la desaparición en una ampliación de capital en la que él, un periodista inglés que se enamoró del Oviedo en su año Erasmus, tuviera un papel trascendental. Un eslabón más en una cadena de acontecimientos irrepetible que dio como resultado la salvación del Oviedo.

–Dígame la primera imagen que le viene a la mente.

–¡Buf! Hay muchas… Pero seguramente las colas en las oficinas de la gente para comprar acciones. Aquello fue muy impactante. Y Diego (Cervero) y los capitanes, entrando con unas pizzas para los que estaban esperando. Fue cuando me di cuenta de verdad de que aquello tiraba, que funcionaba.

Sid Lowe fue decisivo con un pequeño gesto. Uno al que siguió una montaña. Decidió escribir en su cuenta de Twitter, con miles de seguidores de todo el planeta, sobre una campaña que debía salvar al Oviedo. A partir de entonces, llegó el aluvión. El gancho de contar con Mata, Cazorla y Michu en la Premier fue imparable, pero nada de aquello hubiera sido tan especial sin la colaboración desinteresada de Lowe y aquel mensaje en la red.

–Había hablado con Torla. Me fiaba de aquel consejo porque hicieron todo de forma desinteresada, para mí fueron unos héroes. Cuando escribí el tuit solo tenía claro además el hashtag #SOSRealOviedo y un par de cosas. Una, que aquello era una súplica, un ruego. Yo no quería engañar a nadie, que ninguno pensara que estaba invirtiendo y que en unos años vendría un jeque a pagarle una millonada por la acción. Y dos, creo que tenía mucha gracia el hecho de que fueras propietario, aunque fuera en una pequeña parte, de un club de fútbol. La cosa funcionó.

–Un proceso único.

–Sin duda. Hay varios factores que son irrepetibles. Coincide en un momento en el que tres canteranos del Oviedo triunfan en la Premier: Cazorla, Mata y Michu. No tiendo a exagerar y creo que en ese momento era la mejor cantera de la Premier. Ni Liverpool, ni United, ¡el Oviedo! Ese gancho, y la contribución de los futbolistas, ayudó mucho. Además, el precio de las acciones también influyó.

–Explíquese.

–10,75 euros era un precio asequible. Años después, un amigo seguidor del Portsmouth me convenció para comprar acciones de su equipo pero, claro, cada participación costaba 120 euros, eso dificulta el movimiento popular que sí se dio en Oviedo. Todos podían adquirir, todos podían ser en parte dueños. Y se regalaban muchas acciones: yo tengo muchas más repartidas entre amigos y familiares que a mi nombre.

–Se alinearon los astros...

–Aquellas circunstancias no se volverán a repetir. Además del mérito de la gente, tuvimos una suerte de narices.

–¿Se esperaba esa reacción?

–A ver… Después de lo de 2003 sabía que la gente de Oviedo respondería, que no dejaría morir al club. Sin aquella reacción inicial, con la gente agolpándose en las oficinas, nada de lo que pasó hubiera sido posible. Después, lo que sucedió con los seguidores de fuera sí fue increíble. Me dejó muy feliz, pero también incómodo.

–¿Incómodo?

–Yo estaba en el foco de todos y en realidad no era nadie. Había mucha más gente en Oviedo y en el club que estaban currando como locos y no tenían tanto reconocimiento. Me llamaban de muchos medios nacionales para que contara la historia y yo lo hablaba con mi mujer, no me gustaba esa exposición pero entendía que podía tener muy buenas consecuencias para el Oviedo por la publicidad que se hacía a la ampliación. Y aceptaba todas.

–Eso tiene que ser una satisfacción personal tremenda.

–Recuerdo una noche en casa que se hacía una subasta con objetos del Oviedo para contribuir en la campaña. Me llamaron para decirme que un grupo de periodistas había hecho una colecta para llevarse la camiseta de Dubovsky y regalármela. Se me saltaron las lágrimas.

–¿Dónde tiene la camiseta?

–En casa, sin usar. Prometí que cuando el Oviedo volviera a Primera iría al primer partido con esa camiseta. Pensé que sería antes… Espero ponerla algún día; si no, que cumpla la promesa mi hijo (risas).

–10 años después, ¿sigue viva la llama del Oviedo con los accionistas extranjeros?

–Ese sentimiento inicial ha ido descendiendo, es inevitable. También creo que se podrían haber hecho muchas más acciones para mantener vivo aquel espíritu. Seamos claros, el Oviedo es un club normal, como la mayoría de los equipos del mundo, sin títulos ni grandes gestas deportivas, pero aquello le ofrecía una identidad diferente, se creó algo mágico. A mí hubo una cosa que me dolió: que no se pudiera dar un certificado a cada accionista que participó en la ampliación. Un documento que les acredite como accionistas. Había que solicitarlo en la oficina y los de fuera no lo tienen. Yo lo tengo colgado en la pared de mi casa.

–¿Se puede recuperar esa relación?

–Yo estoy seguro de que aún estamos a tiempos de recuperar esa llama y me consta que el Oviedo está trabajando en ello. El décimo aniversario es la excusa perfecta para hacerlo. Había una cosa preciosa, el "supporters weekend". Se hizo el primer año, vinieron 50 o más aficionados de fuera a Oviedo y fue uno de los días más felices de mi vida. Hay que reforzar ese contacto con los accionistas extranjeros. Lo que hacía gente como Matías García y su ROST ("Real Oviedo Shareholders Trust"). Y ya no voy al marketing o a la imagen, hay que hacerlo porque hay que ser agradecidos. Al club lo salvaron los aficionados de aquí, de Oviedo y de Asturias, pero miles de extranjeros aportaron su granito de arena y deberíamos estar súper agradecidos.

–¿Qué medidas recomendaría al club para reforzar esos lazos?

–En primer lugar, que todo aquel que compró acciones tenga un documento que lo acredite. Me parece algo básico. Supongo que es difícil de gestionar, pero no hablo de un documento físico, puede ser por mail. Me encantaría además que se recuperar algo similar al "supporters weekend", una fecha en la que recibir a los de fuera con los brazos abiertos. No somos conscientes de lo que supone eso a nivel imagen. Y hay muchas más ideas que seguro que el club está estudiando, como una newsletter, rifar camisetas… No sé, algo que ellos vean que pensamos "seguimos siendo conscientes de que llegasteis para salvarnos". Seamos pesados con ellos.