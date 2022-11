La primera petición de Cervera: un delantero "rápido y desequilibrante"

Ya tras la victoria ante el Granada, Álvaro Cervera había dejado entrever hacia dónde apuntaría el Oviedo en el mercado de invierno. El técnico habló de los tres delanteros que tenía a su disposición, "muy parecidos" en cuanto a sus condiciones, y lamentó no contar con otro de un perfil distinto. Una alternativa arriba. Ayer, en una semana en la que competición se pone el disfraz copero, el entrenador fue más allá al hablar de los planes del club: "Sí, hemos planteado lo del delantero".

El club no se ve apurado en los plazos, con el mercado de invierno aún a más de mes y medio de abrir sus puertas, pero el trabajo permanece constante. Por eso, el ligero parón tras la salida de Tito Blanco fue rápidamente solventado por la directiva, que decidió subir en el escalafón a Roberto Suárez. Ahora, con el moscón como interlocutor de Cervera, director deportivo y entrenador ya planean cómo se puede mejorar al equipo a partir de enero.

El planteamiento de inicio está claro: fichar piezas que mejoren lo presente y buscar perfiles de los que no dispone el Oviedo. Uno que parecía claro con Tito y Bolo, un extremo con desborde, ha desaparecido de la lista de prioridades del nuevo entrenador, como él mismo expuso ayer: "Estamos hablando, yo les he dicho en lo que creo que podemos mejorar. Tenemos bandas buenas, es verdad que podría ser interesante traer algún futbolista diferente para las bandas, pero no he hecho hincapié en ese puesto, sino en algún otro".

A continuación, el entrenador reconoció que lo que sí que ha pedido es otro atacante. "Arriba sí que estamos de acuerdo: tenemos tres muy buenos delanteros pero parecidos en cuanto a sus condiciones. Cuando quieres cambiar el partido tiras de un atacante más fresco, pero me gustaría un cuarto delantero más rápido y desequilibrante". Así las cosas, el guion de la dirección deportiva para el mercado de invierno se inicia por la delantera. Aunque no parece que sea el único movimiento que tiene previsto el club cuando se abra el periodo de fichajes. Pero antes de precipitarse, el técnico quiere ver en plenas condiciones a los futbolistas de su plantilla.

Críticas a la Copa. El mercado de fichajes esa aún lejos y la actualidad lleva al Oviedo a Torrelavega, donde mañana se juega el pase ante la Gimnástica (El Malecón, 12.00 horas). Cervera explicó que "siempre he sido crítico con la Copa, no me gusta el sistema. Va dirigida hacia los pequeños pero no deja de adulterar la competición. Dicho esto, es un partido y no concibo salir sin ir a ganar. Todos los partidos que juegue el Oviedo saldrá a ganar".