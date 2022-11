Álvaro Cervera mostró sus impresiones sobre la eliminatoria copera en Torrelavega, en la que el Oviedo ganó en la prórroga, 2-3, en un choque que pronto se puso de cara pero solo fue capaz de cerrar en la segunda parte de la prórroga.

La lectura del partido.

“Hemos controlado el choque hasta el primer gol de ellos. Tenemos un problema con el balón parado y hasta el primer gol la cosa iba bien, controlada. Cometimos un error menor, una falta en el medio del campo, pero nos meten. Y a partir de ahí han sido mejores que nosotros. Luego llegó el cansancio, ya no nos apretaron tanto. Y en un centro, como es el fútbol, balón parado y centros, y en uno de ellos ganamos la eliminatoria”.

“El ánimo no decayó, pero nos empataron. Los jugadores han hecho lo que hemos pedido. Pero sigue habiendo cosas que a mí me parece que nos sobran. No somos fiables a balón parado y no podemos regalar faltas. Hay que evitar esas cosas. En un partido controlado lo descontrola”.

Los no habituales.

“Alguno ha estado muy bien. Alguno que conocía menos y me ha sorprendido. A Sangalli se le ha notado la inactividad. Ahora hay que ir recuperando jugadores, hay que hacer un equipo y se basa en muchas cosas. Para dejar de hacer cosas malas tienes que dejar de hacer cosas buenas. Con el trabajo, si tenemos fortuna de resultados lo vamos a conseguir”.

El rival.

“Parecían que con 0-2 podían acusarlo, pero nada de eso. Fueron mejores durante media hora”.

El gol del triunfo.

“La idea era que pusiera centros Bretones. El campo no estaba muy allá y era más sencillo poner centros. Centra un jugador a pierna cambiada y marca Sangalli que no sé cuántos goles habrá hecho de cabeza, esto es el fútbol”.