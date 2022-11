Marcelo Flores lidera el plan copero del Oviedo en Torrelavega

No es que la Copa llegue a incomodar al Oviedo, ya que el parón liguero ayuda a recuperar piezas, pero sí parece que si normalmente la competición es secundaria para los azules este año la sensación crece. Porque la prioridad es la Liga y porque el aluvión de bajas desde que empezó la temporada sigue alterando los planes. Pero ya lo anunció Cervera en la sala de prensa de El Requexón: su Oviedo siempre saldrá a ganar. Por eso, el choque de hoy (12.00 horas) ante la Gimnástica de Torrelavega, de Segunda RFEF, es otra prueba para el intento de recuperación de los azules.

Cervera dará paso al plan B, así lo ha anunciado en la previa. Quiere probar cosas nuevas, ver algunos integrantes sin protagonismo para saber qué le pueden aportar.

Todos los focos apuntan a Marcelo Flores, que llegó el pasado verano cedido por el Arsenal llamado a ser uno de los animadores de la Segunda División y se ha quedado de momento en el camino. Al joven talento mexicano se le atraganta una competición tan exigente como la Segunda española y la Copa le concede la oportunidad de demostrar que puede ir a más. Que el periodo de aprendizaje se ha terminado y está preparado, tras madurar, para encarar las metas más ambiciosas.

El atacante del Arsenal empezó contando para Bolo hasta ir desapareciendo de sus planes. Con Cervera aún no ha encontrado su sitio. Ese, el de ver dónde puede aportar, parece su gran problema hasta ahora. Y así lo ha reconocido el técnico, que podría emplearle hoy por detrás del punta, viendo que en la izquierda no quedó muy satisfecho.

Sus 328 minutos disputados hasta ahora con la camiseta azul han servido únicamente para dejar detalles, pero sin la continuidad que exige su edad. Quedarse fuera del Mundial debe servirle para centrar el foco en la temporada cedido en Oviedo. Y el primer paso para triunfar pasa por convencer a Cervera.

No es la Copa una prioridad, pero el Oviedo no renuncia a darse alguna alegría en la competición. De la mano de Cervera no parece que ninguna cita descienda en intensidad, aunque en todo caso la elección de los nombres está condicionada por las bajas. Otra vez. Hasta seis tiene el entrenador entre sus futbolistas de la primera plantilla. Borja Sánchez y Pomares encaran la recta final de su recuperación pero esperarán a Ponferrada. Miguelón, Koba y Javi Mier siguen al margen. Y a ellos se une Sergi Enrich. El delantero lleva varias semanas jugando con problemas físicos para ayudar a sus compañeros. No arriesgará el entrenador en la Copa y el delantero se queda en casa.

Parece que todo lo que suceda sobre el césped de El Malecón está dirigido a una mejor salud en la Liga; no arriesgar con los tocados, poner el foco en los que han tenido menos minutos, ganar confianza… Pero con una competición en juego, el carácter ganador de Álvaro Cervera no admite ninguna relajación.

Sesé y Mario Fuente, a estrenarse. Como la situación liguera no ayuda, aunque el triunfo ante el Granada ha llegado con efectos cicatrizantes, no hará locuras el técnico, tampoco tiene mucho margen maniobra, ya que se trata de formar con un equipo competitivo para tratar de superar el primer escalón copera y esperar a un rival de más entidad y una tarde más atractiva. Cervera ha incluido a tres chicos del filial en la lista, todos ellos habituales en las más recientes sesiones: Mángel, con minutos en los dos últimos encuentros ligueros, Sesé y Mario Fuente. Los dos últimos podrían hacer su estreno con la camiseta del primer equipo del Oviedo.