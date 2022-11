Martín Peláez: "Me encantaría que en el futuro haya más consejeros de la ciudad"

Tras la junta de accionistas en la que se aprobaron todos los puntos del día propuestos por el Grupo Pachuca, incluida la composición del nuevo consejo, Martín Peláez valoró para los medios cómo se había dado el acto.

La junta de accionistas

"Salimos muy contentos, me encanta que la gente participe, porque el club es de ellos. Todas las aportaciones son válidas. Algunas no son tan sencillas o no dependen de nosotros. Pero estamos muy contentos con el nuevo consejo y con el apoyo de la gente".

Apoyado en el club.

"Es gente con la que hemos caminado muchos años, logrado cosas importantes. Me encantaría que en el futuro haya más consejeros de aquí, de la ciudad, seguro que con el tiempo los habrá. Estamos muy bien cobijados con los de aquí y los de Pachuca".

"El consejo está para asesorar pero el día a día está aquí, en los que trabajamos aquí en el club, con mi gente".

Los accesos al estadio.

"Podemos planear protocolos que ayuden pero no podemos entrar porque son del Ayuntamiento. Podemos hablar y buscar soluciones, pero no decidimos nosotros.

Aportación de los nuevos consejeros.

"Lo describieron hoy muy bien (en referencia al artículo de LA NUEV ESPAÑA). Cedillo es un símbolo del grupo, es accionista además, financieramente es un consejero muy valioso. Gerardo Cabrera es un interlocutor importante. Y José Ramón Fernández ayudará en materia de comunicación y marketing, de soporte. Van a aportar mucho al Real Oviedo".

La Copa del Rey.

"Contentos de jugar en casa, es un rival importante peor queremos ganar cada partido. Ojalá podamos avanzar y seguir manteniendo el buen paso en la Liga".

Los socios.

"Ojalá podamos llegar a 20.000 o 21.000, pero depende en parte del paso del equipo en La Liga".

¿Cómo lo ve Jesús Martínez?

"Jesús siempre está ocupado, preocupado, intenso. Está muy contento con el proyecto aunque preocupado por el mal inicio. Está al día en todas las decisiones en torno al club. En breve nos visitará".