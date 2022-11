Pedro Zuazua: "Con aquel ambiente era imposible decir que no a comprar al menos una acción"

Pedro Zuazua (Oviedo, 1981) practicó el oviedismo militante desde bien pequeño. En 2012 le tocó pelear en un rol diferente, con más cosas en juego. Fue uno de los que dio un paso adelante y entró a formar parte del consejo de administración que trató de evitar la caída del club al precipicio. Lo logró. Ahora, 10 años más tarde de aquello, toca echar la vista atrás y recordar cómo se fraguó aquel milagro.

–Noviembre de 2012: ¿Cuál es la primera imagen que le viene a la cabeza?

–Más que una imagen, me viene una sensación. La de la electricidad que se vivía en el ambiente de la ciudad. Era como si la atmósfera estuviera tan cargada que era prácticamente imposible decir que no a comprar, al menos, una acción.

–Dígame un ejemplo a seguir de aquellos días.

–Siempre pongo el ejemplo de mi madre, que se pasó años pidiéndome que no entrara en el Oviedo, y aquella semana me llamó para decirme que había comprado una acción. Además de emocionarme, entendí que, si habíamos convencido a una castellana dura y bastante descreída con el fútbol, la ampliación tenía buena pinta.

–¿Vio al Oviedo peligrar?

–Lo veía peligrar en los años previos. Cuando entramos, todo sucedía a tal velocidad que no te daba tiempo a pensar en peligros.

–¿Qué le convenció para dar el paso a ser consejero?

–En enero de 2012 tuvimos una comida el entonces alcalde, Iglesias Caunedo, el periodista Chisco García y el jefe de prensa del Ayuntamiento, Rodolfo Sánchez. Me llamaron para ver cómo dar un cambio a la situación del Oviedo. Empezamos a trabajar en un plan para, primero, intentar cambiar el consejo y, después, darle seriedad y credibilidad al proyecto de cara a la ampliación de capital. Había estado tan metido en todo desde el principio que, en realidad, era lógico dar el paso al frente. Con todo lo que había criticado al consejo anterior, hubiera sido un poco cobarde no demostrar que se podía hacer todo lo que proponíamos.

–Tras la renuncia de José Luis Díaz a la presidencia, ¿se llegó a ver de presidente?

–¡Es que por unas horas lo iba a ser! Menos mal que luego entraron en razón. Aquella noche me fui a dormir como consejero, por la mañana me llamaron y me dijeron que no iba a ser así y que a lo mejor tenía que ser yo el presidente. No había otra que decir que sí.

–¿A quién se le ocurre llamar a Toni Fidalgo?

–Montamos un pequeño gabinete de crisis aquella tarde noche con el alcalde, Chisco García y Hugo López y creo recordar que fue Sabino el que dijo: "¿Pero qué estáis haciendo? Llamad a Toni".

–¿Cómo calificaría aquel consejo?

–Fuimos un consejo muy unido, oviedista, profesional y honesto. Para mí fue un año apasionante. Disfruté muchísimo, aprendí más, conocí a muchísima gente, ayudé a salvar a mi equipo...

–¿Cómo fue el papel de Pina?

–En aquel momento era la única opción. Toni accedió con la condición de que Pina no entrara. De hecho, recuerdo haberle reñido cuando dijo la frase aquella de que no era la única Coca Cola en el desierto. Le dije: "Toni, tío, que no estamos para rechazar a nadie". Yo a Pina no lo conocía de nada, pero Toni lo tenía muy claro.

–¿Cuándo supo de la entrada de Carso?

–Después de la broma en la COPE, Marcos López me pidió el teléfono de Toni para ponerlo en contacto con Elías. Definieron todos los detalles de la operación a lo largo de la semana y diría que fue el miércoles o el jueves cuando Toni nos dijo que estuviéramos tranquilos. En realidad, no terminas de creértelo hasta que ves que sucede. De hecho, al hacerse público el viernes por la noche, corrimos el riesgo de que otro inversor llegara y pusiera más dinero e hiciera suyo lo de la afición y lo de Carso. Y con el historial de desdichas que tenía el Oviedo, nada era descartable.

–¿Cuál fue la clave del éxito?

–El oviedismo. La ampliación era la culminación de un movimiento de lucha que había surgido en 2003 y que nos curtió en la defensa de unos valores y de una forma de entender el fútbol. Nuestro único mérito ahí es haber sabido canalizarla. Lo realmente difícil era no lograrlo.

–¿Les cerraron las puertas muchos empresarios?

–Es mejor quedarse con los que sí apoyaron. El otro día repasaba la lista de la campaña 1000 de 1000 y al final fuimos 204 personas.

–¿Hubo mucha gente que se arrimó tras la entrada de Slim?

–Había dos etapas. La primera, hasta el éxito de la ampliación, fue básicamente gestionar miseria. Y eso es muy sencillo. Después, con el éxito, todo cambió. Entraron en juego condiciones que en el fondo son muy humanas: la codicia, las ansias de poder, la necesidad de figurar y de atribuirse méritos. Y a eso nosotros ni sabíamos ni queríamos jugar. Pero no creo que sea algo exclusivo de Oviedo, ¿eh? Era pura condición humana.

–¿Cómo se da su salida del consejo? ¿Se sintió traicionado?

–Fue fruto de lo que comentaba antes. Diez años después, con mis errores asumidos, me quedo con lo que aprendí, que fue bastante.

–¿Fue un error no haber apostado fuerte por Fidalgo?

–Éramos un consejo que tenía una mezcla interesante de experiencia, habilidades específicas, imaginación e innovación. Toni y Sabino (con Jorge en la parte económica) se dedicaban a lo macro y Juan y yo íbamos a la batalla del día a día. Pero si Carso no confiaba en Toni, el error hubiera sido mantenerlo.

–¿Cree que se ha mantenido la llama con los accionistas extranjeros estos 10 años?

Socialmente hemos perdido diez años. El Oviedo era un club como cualquier otro al que, un día, y fruto de la pasión de su afición y de la aparición de Carso como máximo accionista, se le apareció la oportunidad de convertirse en un movimiento global y transversal.

–¿Qué ha echado de menos por parte del club en esa relación con los "shareholders"?

–Creo que no es solo una cuestión de los accionistas extranjeros. En estos últimos años el club se desvió de los valores que defiende su afición y de eso se contagia todo. Las compañías que se gestionan mirando únicamente hacia sus líderes le dan automáticamente la espalda a su gente.

–¿Cómo califica la labor del consejo que les sucedió: Vallina, Corral y Paredes?

–Somos consejos antagónicos. No sería justo juzgarlos desde mi perspectiva. Y ser consejero del Oviedo no es fácil.

–¿Y Pachuca?

–El modelo que han aplicado en México y en otros países es muy interesante. Aquí, de momento, ya han cambiado el mensaje y el tono, que no es poco. Ojalá acierten con los compañeros de viaje.

–¿Volverá algún día a estar vinculado con el Real Oviedo?

–Nunca he dejado de estarlo. En realidad, la anomalía fue ese año en el consejo. Mi sitio está en la grada, en donde llevo como socio desde 1988.