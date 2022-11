Perfil de los consejeros del Oviedo: Cabrera, el "contador" y el filtro necesario

Gerardo Cabrera es "el contador". Con ese mote conocen en el entorno de Pachuca a un mexicano de 63 años que controla todas las finanzas del grupo empresarial que manda en el Oviedo. Lo suyo son los números y suya es la tarea, ahora como consejero, de lograr que el club azul sea eficiente y no pierda dinero. En los equipos de Pachuca en México ya lo ha conseguido. Cabrera, economista de profesión, lleva mucho tiempo a lado de Jesús Martínez, al que conoce incluso desde antes de que el Grupo Pachuca empezase a rodar. En 1995, a la vez que Martínez daba sus primeros pasos como hombre poderoso en el fútbol, Cabrera ya tenía despacho en Ciudad de México. En grandes trazos el trabajo del "contador" es sencillo de explicar y difícil de ejecutar. Cabrera es el filtro de cualquier operación financiera de envergadura que tenga lugar en los clubes de Pachuca.

Dice sí o no a las condiciones de un patrocinio, aunque también lleva la parte legal, fiscal y financiera, como él mismo explicó a LA NUEVA ESPAÑA en su primera entrevista como jefe de finanzas del Oviedo. Su prioridad es que la entidad azul no dependa de inyecciones económicas para sobrevivir año a año, como sucedía cuando Carso estaba al frente. Para lograrlo pretende explotar al máximo la parte comercial del club azul, algo olvidada en los últimos años.

En sus primeras semanas controlando los números del Oviedo, Cabrera ha dedicado horas y horas para ponerse al día en el contexto de Segunda División y el control estricto de LaLiga, muy diferente a lo que ocurre en el fútbol mexicano. Su hombre de confianza en el Oviedo es Jorge Hernández Ortiz, un financiero de Pachuca que está en el día a día del club azul y reside en la capital asturiana. Cabrera trabaja a distancia y cuando Jesús Martínez compró el Oviedo hablaba casi a diario con Federico González y David Mata, que ya no están en la entidad por decisión de Pachuca. No interfiere en fichajes o renovaciones, pero sí dice si el club puede llegar (o no) a determinadas cifras. En lo personal, el "contador" es un tipo discreto, curioso, padre de dos hijas y hoy y ahora muy interesado en la historia del entorno oviedista. Ayer mismo, en el acto de presentación de la exposición de las peñas en Trascorrales, dialogó largo y tendido con Mangas, historiador azul. Hoy será nombrado consejero, aunque seguirá, como no, como "contador" del dinero.