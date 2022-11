El entrenador del Oviedo, Álvaro Cervera, confirmó esta mañana la lesión de Montoro en la previa del partido ante la Ponferradina de este sábado. Por contra, el técnico recupera a Borja Sánchez. Esta fueron las declaraciones del entrenador azul.

Parte de bajas

“Borja, Pomares y Enrich tienen el alta médica, la deportiva se la daremos cuando creamos. No van a ser titulares, pero podemos contar con ellos y si la cosa fuese bien, o mal, los podremos utilizar. No sesenta minutos, pero sí contar con ellos”.

“De baja están Koba, Javi Mier, Miguel, Montoro y Aceves, aunque este último es por un golpe y además está sancionado. Montoro tiene un problema que parece que puede ser que se alargue, aunque espero que no. Los otros tres van para largo, menos Miguel. De Koba no me han dado esperanzas para antes de navidad”.

“No sabemos a qué se debe el problema de las lesiones, en muchos es en la misma zona. Me preocupa y lo intentamos corregir. Hay muchos factores: partidos seguidos, campos blandos…Pero hay algún factor que lo tiene que explicar, porque han sido en aductores y pubis”.

“Montoro tiene una lesión en el aductor, por lo visto arrastraba unas molestias y en Copa no lo cambié por eso, si no por dar oxígeno. Él no se quejó, tenía una molestias, le hicieron pruebas hay lesión”.

Parón por la Copa

“Nos sirve para poder entrenar lo que queremos. Alta intensidad y conceptos que no son nuevos. Cuanto más tiempo tienen más nos escuchan. Yo prefiero semanas así, pudiendo entrenar bien y descansar”.

Borja Sánchez

“Ojalá pueda conseguir lo que veía en el Oviedo. Siempre le decía a mi segundo: ese chaval estaría bien…Es un jugador de pierna cambiada, que siempre es bueno tener alguno con mucha calidad. A nosotros, que vamos a ser un equipo rocoso y difícil de batir, nos hace falta ese tipo de jugadores cuando tenemos el balón”.

“Muchos entrenadores han intentado ponerle por detrás del punta y no sé si es que no se ve, pero no acaba de funcionar también. En principio, le veo en la izquierda”.

Bretones, de lateral izquierdo y extremo derecho

“Bretones está muy bien en todo. Tiene una zurda buena y creo que centra más fácil en la derecha que en la izquierda. En defensa lo hizo bien. Me ha sorprendido, porque es un chico que puede jugar en varias posiciones y eso viene bien”.

Marcelo

“A Marcelo solo le veo en la posición que lo vi el otro día, es donde mejor va a recibir el balón y donde más hará un uno contra uno. Solo puede jugar ahí. Él piensa que puede hacerlo por dentro pero los entrenadores pensamos también en la faceta de cuando no se tiene el balón. Ahí puede hacerlo bien”.

El rival y la situación del equipo

“No sé si tienen ansiedad, nosotros la tuvimos y la seguimos teniendo. Queremos salir de ahí y no meternos en el lio. Queremos vivir más tranquilos. La ansiedad…No lo manejo y no pienso mucho”.