Análisis de la situación del Oviedo: preocupación por la enfermería y optimismo con Borja

Un mes después, Borja Sánchez para dar el salto definitivo y alejarse de la zona de peligro. El Oviedo vuelve al ruedo mañana ante la Ponferradina (16.15 horas) después de una semana de parón en Liga por el partido de Copa. El foco ha estado en los despachos: adiós de Vallina, remodelación del consejo... Ahora ya vuelve al césped y Cervera, técnico azul, podrá contar con el jugador diferencial de la plantilla. El "10", llamado a dar un salto de calidad, está listo tras su lesión y posterior recaída. No será titular, pero sí está previsto que juegue algunos minutos. Borja no se viste de corto desde hace un mes en el duelo ante el Albacete que costó después la primera gran crisis deportiva con Pachuca al frente: Bolo y Tito fueron despedidos. Ahora, con Cervera al mando, el ovetense volverá a luchar por su puesto.

Durante su ausencia Marcelo Flores no ha conseguido ganarse un sitio por la izquierda. Hugo Rama y Bretones se turnaron en ese flanco que parece propiedad del ovetense. Su regreso es casi la única nota positiva en la enfermería azul, que sigue repleta.

Cervera, preocupado por ese aspecto, se mostró ayer muy contento por la presencia del "10" y analizó qué puede aportar en el Oviedo. "Ojalá pueda conseguir lo que yo veía de Borja Sánchez cuando me ponía los partidos del Oviedo. He visto muchos partidos con Roberto (Perera, asistente) y le decía: ‘Este chaval estaría bien’. Es un jugador de pierna cambiada, que siempre es bueno tener alguno. Iba a decir de cierta calidad y no, más bien de mucha calidad. A nosotros particularmente, que espero que seamos un equipo rocoso y difícil de batir, nos hace falta ese tipo de jugadores cuando tenemos el balón", dijo el entrenador.

Con Bolo, el plan del cuerpo técnico era situar a Borja por detrás del delantero. La idea nunca se llevó a cabo. Con Cervera parece no haber dudas. "Cuando llegué pregunté (sobre si poner a Borja de extremo o de mediapunta). Muchos entrenadores han intentado ponerle por detrás del punta y no sé si es que no se ve, pero no acaba de funcionar tan bien. En principio, le veo en la izquierda", despejó Cervera.

La vuelta de Borja Sánchez es la parte positiva de la semana. También hay malas noticias. La plaga de lesiones sigue asolando el equipo y Cervera confirmó ayer la lesión muscular de Montoro, que estaba pendiente de pruebas. Aquejado de dolores en el aductor, el técnico espera que la baja del mediocentro sea la mínima. No supone un problema para El Toralín, ya que Montoro estaba sancionado, pero sí preocupa porque engrosa la lista de caídos. En el centro del campo son legión: Javi Mier, Koba y ahora el citado Montoro. "Tiene una lesión en el aductor. Por lo visto arrastraba unas molestias y en Copa no lo cambié por eso, sino por dar oxígeno. Él no se quejó, tenía unas molestias, le hicieron pruebas y hay lesión".

En el club hay un estado de preocupación total por todas las lesiones de esta temporada. Además, la mayoría tiene un patrón: son en la misma zona, aductor o pubis. No sabemos a qué se debe el problema de las lesiones, en muchos es en la misma zona. Me preocupa y lo intentamos corregir. Hay muchos factores: partidos seguidos, campos blandos… Pero hay algún factor que lo tiene que explicar", apuntó el técnico. Además de Borja, Cervera también podrá recuperar a Pomares para El Toralín, además de a Enrich. Ninguno de ellos será titular y lo más previsible es que sea Bretones el que juegue de lateral izquierdo por la sanción de Aceves. "Me ha sorprendido porque para mí puede jugar en varias posiciones y eso a un entrenador siempre le viene bien", dijo el técnico sobre el canterano. Cervera espera poder enlazar una buena racha en las siguientes jornadas (Ponferradina y Mirandés) para salir definitivamente de la zona de abajo. "No sé si la Ponferradina tiene ansiedad, nosotros sí, porque queremos salir de ahí. Queremos sentirnos cómodos en el aspecto de que cuando fallemos, porque volveremos a fallar, no suponga volver a meterse en el lío. Será un partido de dos equipos que quieren vivir algo más tranquilos que ahora, pero no pienso mucho en la ansiedad", recalcó el técnico.

Cervera se lo dice claro a Marcelo Flores. El técnico del Oviedo incidió ayer en El Requexón sobre Marcelo Flores, que no está teniendo el protagonismo esperado. "A Marcelo Flores solo lo veo en la posición que jugó el otro día en Torrelavega, en la izquierda. Es donde más resguardado está, donde mejor va a recibir el balón y donde más opciones tendrá de hacer uno contra uno. Eso es en la banda izquierda y a pierna cambiada, solo lo veo ahí. Creo que él también piensa que puede jugar por dentro, pero los entrenadores también pensamos en la faceta sin balón".